Padre e hijo fueron asesinados en la vía Pereira–Cartago; las víctimas provenían del Valle del Cauca

Pereira

Un doble homicidio registrado en el sector de Puente Blanco, jurisdicción del corregimiento de Puerto Caldas, sobre la vía nacional que comunica a Pereira con Cartago, es materia de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Hincapié, conocido como ‘Chucho’, y su hijo Diego Hincapié, al parecer, conocido con el alias de ‘Musingo’, ambos residentes en el municipio de Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca.

Según la información preliminar, estas dos personas se encontraban a un costado de la carretera, presuntamente auxiliando un vehículo que presentaba fallas mecánicas, cuando fueron sorprendidos y atacados a disparos por hombres que se movilizaban en motocicleta.

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De acuerdo con el reporte entregado por la teniente coronel Laura Cruz, comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Pereira, los responsables habrían seguido a las víctimas desde el Valle del Cauca y ejecutado el crimen en territorio risaraldense, para luego huir del lugar.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible retaliación en medio de disputas entre estructuras delincuenciales con presencia en el norte del Valle.

“Información preliminar recolectada aquí en el lugar de los hechos, dan cómo hipótesis que, al parecer, este suceso podría estar relacionado con confrontaciones entre estructuras delictivas arraigadas en el municipio de Cartago. Este caso es materia de investigación”, afirmó la oficial.

Sin embargo, familiares y personas cercanas a las víctimas sostienen que ambos eran reconocidos por su labor como transportadores, lo que abre otras líneas de investigación sobre las circunstancias del hecho.

La SIJIN de la Policía Metropolitana asumió la investigación del caso y adelanta la recolección de pruebas, incluyendo análisis balísticos, revisión de cámaras de seguridad y testimonios, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Ya se había presentado otro doble homicidio en esta vía

Recordemos que un hecho similar se registró el pasado 5 de enero en la misma vía Pereira - Cartago, a la altura del sector conocido como El Mirador, donde fueron asesinados dos jóvenes oriundos de Cartago y que, al parecer, se dedicaban al préstamo ilegal de dineros.

Estos casos empiezan a generar varios interrogantes sobre la situación de seguridad en la vía nacional, el desplazamiento de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos entre el área metropolitana de Pereira y el Norte del Valle.

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