Angie Rodríguez sigue al frente del Fondo Adaptación: Petro no le pidió la renuncia

Angie Rodríguez y presidente Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, seguirá como gerente del Fondo Adaptación luego de reunirse con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien no le pidió la renuncia, según explicó a Caracol Radio.

No obstante, el mandatario evalúa qué hacer en la dirección de la entidad.

Fue en encuentro que duró hora y media en el que el mandatario recibió las pruebas de Rodríguez sobre la denuncia de presuntas amenazas en su contra.

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