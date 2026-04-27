Angie Rodríguez sigue al frente del Fondo Adaptación: Petro no le pidió la renuncia
La reunión entre el presidente Petro y Angie Rodríguez la realizaron este lunes en Casa de Nariño.
Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, seguirá como gerente del Fondo Adaptación luego de reunirse con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien no le pidió la renuncia, según explicó a Caracol Radio.
No obstante, el mandatario evalúa qué hacer en la dirección de la entidad.
Fue en encuentro que duró hora y media en el que el mandatario recibió las pruebas de Rodríguez sobre la denuncia de presuntas amenazas en su contra.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...