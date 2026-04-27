¡Atento! estas son las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 27 de abril al 1 de mayo
Las marchas se tienen previstas en diferentes puntos de las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Los Mártires, La Candelaria y Engativá.
Del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo de 2026, Bogotá vivirá una nueva agenda de movilizaciones, marchas, plantones y otras actividades ciudadanas que reflejan conversaciones urgentes: la dignidad laboral, la memoria, la tierra, la paz y las heridas que todavía buscan ser nombradas y reivindicadas en el espacio público. Debido a estas manifestaciones se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.
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La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.
Para evitar contratiempos y garantizar una mejor movilidad, aquí puede consultar una agenda y planificar sus recorridos con anticipación.
Lunes, 27 de abril
- Plantón: ¡La dignidad docente significa formalización, por eso vamos al plantón!
Hora: 10:00 a. m.
Punto de concentración: Edificio Administrativo UPN en la calle 72 con carrera 13 – Localidad de Chapinero.
- Evento cultural con reivindicaciones: Jornada por una cultura de paz
Hora: 10:30 a. m. a 1:30 p. m.
Punto de concentración: Calle 25 con carrera 37 – Localidad de Teusaquillo
- Plantón: Movilización Nacional Campesina
Hora: No informada
Punto de concentración: Frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la calle 43 con carrera 57. - Localidad de Teusaquillo.
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Martes, 28 de abril
- Plantón por Carolina Garzón Ardila
Hora: 9:30 a. m.
Punto de concentración: Frente a la sede de la Cancillería sede centro en la calle Décima #5-51. – Localidad de La Candelaria
- 20 Años MOVICE
Hora: 10:00 a. m.
Punto de concentración: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26 con carrera 19. – Localidad de Los Mártires.
- Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del estallido social
Hora: 3:00 p. m.
Punto de concentración: Casa Memoria Suba en la Carrera 125B con calle 131A. – Localidad de Suba
Destino: Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba en inmediaciones al Portal Suba de TransMilenio.
- 28A: Cinco años del estallido social
Hora: 5:00 p. m.
Punto de concentración: Calle 80 con carrera 102 frente a la Bahía Puente Tierra del Sol. – Localidad de Engativá
Destino: No informado.
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Viernes 1 de mayo
Marcha Día del Trabajo
Hora: 10:00 a. m.
Punto de concentración: Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, carrera Séptima entre calles 11 y Décima.
Recomendaciones para la ciudadanía
- Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...