Angie Rodríguez ya amplió denuncia en la Fiscalía contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

Caracol Radio conoció en primicia que, Angie Rodríguez amplió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. La acción judicial fue radicada contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; Juliana Guerrero, recientemente imputada por presuntos títulos universitarios falsos en la Fundación San José; y un privado de la libertad.

Según conoció Caracol Radio, Rodríguez entregó los números de teléfono y las cuentas bancarias a las que le exigían consignar el dinero.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) aseguró que alguien la grababa durante las reuniones y que, posteriormente, un hombre que afirmaba estar recluido en una cárcel le exigía altas sumas de dinero a cambio de no hacer públicas las conversaciones.