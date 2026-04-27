$300.000 millones es la cartera de las EPS con la red pública del Quindío

Armenia

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre el panorama de la cartera que en la actualidad ostentan las EPS que operan el departamento con distintas IPS, tanto públicas como privadas.

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Juan David Arango reconoció que el panorama es muy preocupante porque vienen enfrentando un ascenso en la cartera donde ya está en 300 mil millones de pesos que se adeuda a la red pública por las diferentes EPS.

Fue claro que gran parte de ese porcentaje se encuentra en las carteras de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional por lo que enfatizó que el proceso de recuperación ha sido muy difícil lo que limita el pago correspondiente previo a la intervención.

“El panorama del departamento del Quindío es un poco muy preocupante en realidad, no poco, sino muy preocupante. Nosotros venimos afrontando una ascenso en la cartera, un aumento significativo. A hoy estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos que se adeuda a la red pública del departamento del Quindío por las diferentes EPS, teniendo en cuenta que gran parte de este porcentaje se encuentra en las carteras de las EPS intervenidas por el gobierno nacional", mencionó.

Manifestó que las EPS con mayor dificultad son Nueva EPS, Asmet Salud y Sanitas por lo que se concentran los esfuerzos a pesar de lo difícil de la conciliación que permita un adecuado flujo de cartera.

“Estamos hablando de casi aproximadamente un 30 a un 40% de la cartera de los hospitales y este resto, este excedente, este 60% es posterior a la intervención. Un flujo de cartera que se ha visto significativamente afectado y esto finalmente en mesa 030, circulares 030, mesas de conciliación ha sido demasiado tortuoso y engorroso para los hospitales y para las diferentes EPS, una conciliación que nos permita tener un adecuado flujo de cartera", dijo.

Red Salud Armenia

Al respecto la gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa afirmó que es un panorama muy oscuro lo que viene sucediendo con la salud debido a la inatención porque hay EPS operando, pero que no tienen la posibilidad de tener una red de servicios adecuada como el caso de Asmet Salud.

Evidenció que es muy complejo el tema que tiene que ver con Nueva EPS que en otras épocas era fortalecida y actualmente va en picada después de la intervención.

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“Siempre es bueno asistir a estos escenarios que son muy ilustrativos para todas las personas, para en este caso los diputados, obviamente el personal de IPS y EPS que existen y esta ilustración nos permite cada vez darnos cuenta de un panorama muy oscuro que está sucediendo con la salud", alertó.

Reconoció que debe revisarse las políticas de estado para mejorar la problemática porque es evidente que se violentan normas y lo más grave es que no existen dolientes.

Asimismo, resaltó que el tema de intervenciones no genera soluciones al cambiar de interventor cada tres meses lo que empeora el panorama y solo se buscan mecanismos para incumplir compromisos.

En cuanto a la deuda de la entidad, dijo que les deben medio año de funcionamiento donde recuperables son 4 mil millones de pesos de 17 mil que adeudan y esos 13 mil restantes están en EPS liquidadas y carteras envejecidas por lo que están embolatadas.

Añadió que actualmente se advierte de un incremento de deudas, una disminución en la calidad de atención y el riesgo muy alto para la salud de las personas.