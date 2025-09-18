Por fin, Nueva EPS giró recursos y la Sagrada Familia de Armenia reabre servicios a los usuarios

Armenia

Por fin, la Nueva EPS giro los recursos acordados y la clínica la Sagrada Familia de Armenia que reabre servicios a los usuarios.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia, el secretario de salud del departamento del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón confirmó la buena noticia para los más de 240.000 usuarios de la Nueva EPS en los 12 municipios y es que la clínica La Sagrada Familia nuevamente atenderá a los usuarios de esta EPS.

El funcionario explicó “se han hecho unos giros importantes, cerca de 35.000 millones de pesos a la red que teníamos con alguna dificultad. Se hace un giro para Sagrada Familia, 12.000. millones de pesos que estaban pendientes de ingresar.

Al hospital San Juan de Dios se le giraron 4200 millones de pesos que completan, digamos, los compromisos, 18.000 millones de pesos para Sagrada Familia, que era el compromiso que tenía Nueva EPS y que ha permitido la reapertura de los servicios en este momento.

Estamos aquí también a la par haciendo unas mesas de diálogo justamente para superar los pendientes en conjunto con superintendencia, los prestadores y la EPS, para que efectivamente toda esta represa que se ha generado por la inadecuada atención en estos tiempos de no prestación de servicios por parte de algunas instituciones, pues se puedan evacuar.

El secretario de salud del Quindío y lo que esperan los hospitales de recursos adicionales

De ese giro al hospital San Juan de Dios esperamos que pueda ser aumentado, era una expectativa que se tenía con glosas y devoluciones por cerca de 10.000 millones de pesos, se ha girado 5200, esperamos que San Juan pueda recibir unos recursos adicionales y generar pues esa apertura de servicios, pero por ahora ya Sagrada Familia está atendiendo, la idea es ampliar la red, se están haciendo los avances según dice la gerente regional de Nueva EPS para tener más prestadores brindando los servicios a todos los usuarios.

Pendientes con Colsubsidio

El titular de la cartera de salud sobre este tema indicó “estamos también evacuando unos pendientes que son importantes con Colsubsidio, hemos tenido muchas dificultades en el régimen contributivo de Nueva EPS donde Colsubsidio no ha entregado todos los medicamentos, hay demasiados pendientes y estamos tratando justamente ese tema.

El día de ayer también hicieron un giro importante a Colsubsidio gestor farmacéutico para ver si nos podemos poner al día con esos rezagos que tenemos que donde el 67% son quejas y de esos 67% el 80% están relacionadas con Colsubsidio.

Hay compromiso de seguir pagando a tiempo

El funcionario enfatizó “eso fue lo que dijo la agente interventora de Nueva EPS el día de ayer al anunciar cerca de 2.7 billones de pesos para poder atender los compromisos corrientes que tiene nueva EPS. Esperamos que esto no se haga pan de cada día, ustedes están acostumbrados a que cada mes estemos en las mismas circunstancias, generando las mismas noticias, haciendo nuevas mesas, generando procesos de interlocución para que se consoliden ese tipo de sucesos y le real es que esta operación corriente estuviera debidamente garantizada.