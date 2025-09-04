Mas acción menos cháchara para que las EPS paguen sus deudas: gerente de Red Salud Armenia

Armenia

Desde Armenia, gerentes de hospitales públicos llamaron la atención del gobierno nacional frente a las deudas de las EPS que tiene en alerta roja a la ciudad y piden más acción y menos cháchara a la hora de pagar las deudas

Así lo indicó el gerente de red salud Armenia, José Antonio Correa que subrayó que las deudas de las EPS con el hospital del sur ya superan los 4mil millones de pesos.

Redsalud y el apoyo por la alerta roja hospitalaria

En este escenario de alerta roja hospitalaria en la que estamos en el departamento, Red Salud ha sido ese soporte para la atención de las personas y eso ha sido también gracias al apoyo del municipio Armenia, es indiscutible, nos han transferido cerca de 800 millones de pesos este año, van a llegar a 2400 y eso nos ha permitido sobrellevar la crisis de salud que hay en el país.

Más acción menos cháchara

En esas reuniones y meses de concertación con las EPS realmente no pasa nada y lo que más molesta es que no honran la palabra, cuando hacen los compromisos, y hablo de los directivos del nivel nacional, porque a nivel local los directivos hacen lo que en su está a su alcance y tienen que lidiar con órdenes de captura y tutelas por situaciones que no se resuelven desde el nivel central.

Agregó “No honran la palabra de personas como los de la mesa de moralización que hacen compromisos, que nos hacen un acompañamiento a los hospitales y a las clínicas de una manera técnica, estudian, leen, comprenden y se firman actas que al final terminan siendo un canto a la bandera”

El cambio de interventores afecta el pago de las EPS

Una práctica deplorable, diría yo, se está viendo y es que viene un interventor de una EPS hace unos compromisos que me imagino los hace al nivel nacional y cuando se llega el momento de cumplirlos, lo cambian y el que llega nuevo dice, “yo respondo desde que yo llego”, cuando uno está en esto, uno coge la maleta como venga, entonces lo que sucede es que los interventores que hacen compromisos, pues no se pueden cumplir porque los cambian, por eso un llamado nacional ya es tiempo de más acción y menos cháchara.

Las deudas de RedSalud siguen creciendo.

El gerente de Redsalud subrayó “cuando inició mi gestión como gerente en el primer periodo, íbamos en 1500, terminó mi gestión en 3000 y ahora vamos cerca a los 4000 millones de pesos, la deuda crece.

Y añadió “con las EPS liquidadas aparecieron artimañas perversas, deplorables como las que el caso de Medimás que simplemente dijeron, que teníamos que volver a facturar, cuando ya habían reconocido la deuda, y luego valiéndose de esas artimañas, cambiaron y dijeron que como no presentamos las cuentas a tiempo entonces, ya no pagamos, y nos tocó tomar medidas judiciales e interpusimos una acción de grupo y esperamos que esa plata no se la roben, porque literalmente están robando esa plata.