Martes 9 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Desde Armenia el agente interventor de la Nueva EPS le dio ultimátum a los dos operadores de medicamentos para que mejore la entrega de drogas para los 230mil usuarios de esa entidad en el Quindío.

Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS estuvo de visita en Armenia, donde se reunió con los secretarios de salud de la ciudad y el departamento y luego con los gerentes de clínicas y hospitales del Quindío en el hospital San Juan de Dios y en el centro de Convenciones para analizar la situación de la prestación del servicio, la entrega de medicamentos y las deudas de esta entidad.

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Uno de los temas más sensibles es la entrega de medicamentos donde las quejas de los usuarios son diarias, debido a la no entrega oportuna de las drogas a los pacientes, las largas filas, en la ciudad de Armenia.

El agente interventor de la Nueva EPS: La preocupación con los cerca de 235.000 usuarios que tiene la nueva EPS en esta regional, 80.000 de los mismos pertenecen al régimen contributivo, los restantes al régimen subsidiado y debemos nosotros para beneficio y bendición de esos usuarios que es estabilizar la red de servicios, estabilizar la red proveedora de medicamentos y estabilizar aquellos servicios donde tienen que ser trasladados los pacientes porque en la regional no se dispone de un punto de atención como por ejemplo, los pacientes con cáncer.

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Ultimátum para proveedores de medicamentos. El agente interventor: queremos trasladar un ultimátum a aquellos proveedores de medicamentos, Discolmets y Medical Colombia que vienen siendo realmente inoportunos e ineficientes, si estos operadores siguen sin cumplir, nosotros tendremos que cambiar los operadores y utilizar un nuevo mecanismo para la provisión de medicamentos.

Y agregó “No le hemos dado ese salto porque cambiar un proveedor con dispensación no es sencillo, pero estamos remitiendo el sistemático incumplimiento por parte del proveedor, del gestor farmacéutico a la superintendencia de servicios de salud porque ellos son también entidades reguladoras.

Al Quindío le toco dos de los operadores más malos. Agente Interventor-Nueva EPS: creo que para des fortuna de todos, al Quindío le tocó dos de los más malos, tanto Discolmets como Medical Colombia son de los más malos que tenemos en el Huila, que tenemos en Nariño, que tenemos en el Cauca y que tenemos en el Quindío.

Otras entidades como Colsubsidio, CAF, Disfarma que abastecen otras zonas del país están abasteciendo entre el 90 y 95% Aquí tenemos cumplimientos del 45% que son realmente muy bajos.

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Desde Armenia el Agente Interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina cuestionó el actual modelo de salud y además advirtió que los recursos no son suficientes para pagar a los hospitales de aquí a que termine este gobierno.

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Con buenas noticias finalizó el encuentro realizado en el Centro Cultural y Metropolitano del Quindío, entre el nuevo agente interventor de la NUEVA EPS, Dr. Jorge Iván Ospina y los prestadores de la red pública y privada de salud del departamento, el cual permitió que el Quindío fuera designado como piloto a nivel nacional en la implementación de un plan de choque que buscará estabilizar financieramente a los hospitales e IPS que prestan servicios a la entidad.

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Este plan de choque incluye recursos para la atención de tutelas, situaciones relacionadas con los servicios NO POS, recursos adicionales para estabilización de cartera de pequeños prestadores y el traslado del servicio de entrega de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos actuales a las empresas sociales del estado de primer nivel, entre otros.

Este espacio fue gestionado por el Gobierno departamental que lidera Juan Miguel Galvis Bedoya, a través del asesor de despacho, Dr. Carlos Alberto Gómez Chacón; la secretaria de Salud departamental Luisa Fernanda Arcila; la Mesa de Moralización liderada por la Contraloría Departamental y el Hospital Universitario San Juan de Dios.

Allí 36 entidades tuvieron la oportunidad de exponer ante el agente interventor, la cartera que les adeudan y las dificultades que se tienen actualmente con la prestación de los servicios.

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En el Quindío, la Policía capturó a dos hombres con circular roja de interpol con órdenes de captura vigentes en Argentina y Chile por delitos como homicidio, y abuso sexual.

Policía en el Quindío logra la captura de dos hombres con circular roja de INTERPOL toda vez que eran requeridos por las autoridades de Chile y Argentina.

Es así como inicialmente se materializa la retención de un hombre colombiano de 35 años de edad, por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL con el apoyo de unidades de la Estación de Policía La Tebaida.

Allí los uniformados evidenciaron que portaba documentos que no correspondían a su identidad real y al constatar en los sistemas de información, se estableció que presenta una solicitud judicial internacional por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante indicó “Esta persona está vinculada en los hechos ocurridos el día 9 de marzo de 2025, al interior del edificio ubicado en la Avenida Presidente Balmaceda N° 2610, comuna de Santiago de Chile, donde junto a otro hombre y portando armas de fuego, arremeten contra la víctima identificada como Juan Camilo Molina, momentos en que estaba estacionando su vehículo, quedando gravemente herido y falleciendo posteriormente en centro hospitalario debido a las lesiones”

Por consiguiente, el capturado es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la documentación correspondiente por vía diplomática, con el fin de expedir la orden de captura con fines de extradición.

El segundo caso hace referencia a la retención por notificación de circular roja a ciudadano de nacionalidad extranjera de 29 años de edad, solicitado por las autoridades de Argentina. Es así como en las instalaciones de Migración en la ciudad de Armenia se le da a conocer el requerimiento emitido por las autoridades judiciales de Argentina por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Esta retención fue materializada por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, mediante análisis de información y despliegue de capacidades investigativas.

Por consiguiente, es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la documentación correspondiente por vía diplomática, con el fin de expedir la orden de captura con fines de extradición.

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En La Tebaida, Quindío fue asesinado un hombre este fin de semana. La Policía Quindío reporta un homicidio durante la noche del viernes 5 de junio de 2026, en el municipio de La Tebaida.

Este hecho se registró en la Manzana B del barrio Cantarito, donde fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Andrés Felipe Sánchez Campiño de 31 años de edad. Esta persona fue trasladada hacia el hospital local donde médicos informan posteriormente de su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

Posterior a lo acontecido, la policía judicial acordonó el lugar e iniciaron con la recolección de elementos materiales probatorios y verificación de información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y dar con la ubicación de los responsables.

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En atención al video que circula a través de redes sociales donde una persona realiza actos obscenos frente a una menor de edad en el municipio de La Tebaida.

La Policía Quindío a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia se desplazó hasta el lugar de los hechos con el fin de realizar la respectiva verificación del caso.

De acuerdo con la información suministrada por la madre, la menor le manifestó que un hombre que se encontraba en las afueras de su residencia le habría exhibido sus órganos genitales. Al salir a verificar la situación, la madre observó que el sujeto emprendió la huida del lugar.

Una vez conocido el caso, brindaron orientación a la familia sobre la ruta de atención institucional correspondiente, recomendando el traslado de la menor al centro asistencial para la valoración por parte del personal competente y la activación de los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones.

De igual manera, unidades de policía judicial adelantan las labores de verificación e indagación tendientes a esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable.

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Contundente operativo nocturno dejó tres establecimientos suspendidos, 34 sanciones y 10 vehículos inmovilizados

Durante un operativo nocturno desarrollado en articulación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los gestores de convivencia, la Secretaría de Tránsito y Transporte (SETTA), Anti contrabando, entre otros, se obtuvieron importantes resultados en materia de control, legalidad y convivencia ciudadana en el norte de Armenia.

Durante las labores de inspección, vigilancia y control a establecimientos abiertos al público, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica de tres establecimientos comerciales por incumplimientos contemplados en el artículo 92, numeral 16, de la Ley 1801 de 2016.

Como resultado de los puestos de control en materia de movilidad, la Secretaría de Tránsito impuso 24 comparendos e inmovilizó 10 vehículos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Adicionalmente la Policía Nacional incautó dosis de estupefacientes y registró más de 300 personas.

Las intervenciones se realizaron en sectores estratégicos como Laureles, Portal del Quindío y los alrededores de la Universidad del Quindío, zonas donde las autoridades adelantaron actividades de vigilancia, registro a personas, control a establecimientos de comercio y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente.

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Tras medida de restricción de horario, las autoridades intensificarán controles en establecimientos nocturnos al norte de Armenia

Recordemos que la resolución del tribunal administrativo del Quindío revocó el horario de cierre de seis establecimientos nocturnos en el barrio Laureles de la ciudad donde se restringía hasta la 1 de la mañana, pero con la nueva medida se retorna al horario habitual a las 3 de la mañana.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que son respetuosos de las decisiones de los jueces y magistrados respecto a los procesos judiciales por lo que acatan lo ordenado.

A pesar de lo anterior enfatizó que continuarán realizando el llamado a los comerciantes para que respeten los derechos de los residentes en cuanto al ruido por eso es clave cumplir con los planes de insonorización.

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La Policía capturó en el municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca, a José de las Mercedes Conde, alias “M6” o “Miller”, señalado de ser uno de los presuntos cabecillas armados del Clan del Golfo con injerencia en varios municipios de la región.

La captura se realizó en inmediaciones de un centro asistencial, donde el hombre, de 47 años y oriundo de Mutatá, Antioquia, recibía atención médica. Al verificar su identidad, las autoridades establecieron que tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, emitida por un juzgado de Buga.

Según las investigaciones, alias “M6” tendría una trayectoria criminal superior a 12 años y habría asumido un papel clave dentro de la subestructura Frente Valle del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Las autoridades lo señalan de coordinar acciones armadas, homicidios selectivos, extorsiones, reclutamiento forzado, desplazamientos de comunidades y el suministro de armamento.

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Además, sería el encargado de impulsar la expansión territorial y las alianzas criminales de la organización en municipios como Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Riofrío y La Unión.

Las autoridades también indicaron que el capturado registra antecedentes y procesos relacionados con homicidio y concierto para delinquir, y que desde 2025 hacía parte del cartel de los más buscados del Valle del Cauca. Por información que permitiera su ubicación y captura se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

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Gobierno del Quindío ejecuta obras de protección en puente de La Sonadora tras crecientes extraordinarias

Con autorización ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ y el apoyo de maquinaria amarilla de la secretaría de Aguas e Infraestructura, el Gobierno del Quindío lleva a cabo obras de mitigación y protección en el puente sobre la quebrada La Sonadora, en zona rural de Calarcá.

Estas labores incluyen el redireccionamiento del cauce del río Santo Domingo, la canalización de aproximadamente 250 metros y la construcción de estructuras de protección para disminuir el impacto de las corrientes sobre la margen afectada.

Cabe resaltar que, a la fecha se han ejecutado cerca de 200 metros de canalización, como parte de las acciones técnicas definidas para proteger la infraestructura y sus elementos de cimentación.

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La intervención, liderada por la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, la secretaría de Aguas e Infraestructura y la empresa PROYECTA, busca contrarrestar los procesos de socavación detectados en el sector luego de las crecientes súbitas registradas en el mes de abril y garantizar la estabilidad de la infraestructura vial que comunica las veredas La Rochela y Quebrada Negra.

Las actuaciones fueron definidas tras la realización de estudios hidrológicos y de comportamiento del cauce que permitieron establecer las medidas requeridas para atender la emergencia.

Las autoridades departamentales explicaron que los estudios y diseños de la cimentación fueron revisados antes de la instalación del puente militar por parte del Ejército Nacional y que la situación actual se originó tras una creciente extraordinaria que no se registraba en el municipio desde hace más de dos décadas.

Precisaron además que la afectación se concentra en uno de los elementos de cimentación, razón por la cual se ejecutan obras complementarias de protección, entre ellas enrocados, filtros granulares y una cuña de cimentación para resguardar el pozo de cimentación expuesto.

Paralelamente, el ente departamental avanza en la estructuración técnica y jurídica de una solución definitiva que permita fortalecer la seguridad de la obra y reducir el riesgo ante futuros eventos hidrológicos extremos.

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Empresas Públicas de Armenia EPA adelanta labores de evaluación y planeación de obras en el sector Acacias Bajo, luego de identificar una afectación en el colector Yeguas, infraestructura fundamental del sistema de alcantarillado que presta servicio a esta zona de la ciudad.

La situación se ha originado por el arrojo indiscriminado de residuos y elementos inadecuados a la red de alcantarillado, lo que ha generado el taponamiento de la tubería y, como consecuencia, el represamiento y rebosamiento de aguas residuales en distintos puntos del sector.

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Ante esta problemática, personal técnico de la entidad realizó las respectivas inspecciones para determinar el alcance de la afectación y definir las acciones necesarias que permitan restablecer el adecuado funcionamiento del sistema, garantizando la prestación eficiente del servicio y la protección de las condiciones sanitarias de la comunidad.

Sobre esta situación, Jorge Hernán Sánchez, gestor de Tratamiento de Aguas Residuales de Empresas Públicas de Armenia, explicó: “Nos encontramos en el sector de Acacias Bajo, donde se presenta una problemática por el arrojo indiscriminado de residuos, situación que ha ocasionado el taponamiento de la tubería del colector Yeguas, infraestructura del sistema de alcantarillado que atraviesa este sector.

Esta situación ha generado el rebosamiento y represamiento de aguas residuales, por lo que será necesario adelantar obras por parte de Empresas Públicas de Armenia para dar solución a esta problemática”.

EPA hace un llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado del sistema de alcantarillado, evitando depositar residuos sólidos, grasas, escombros y otros elementos que puedan generar obstrucciones en las redes.

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El alcalde de Armenia, James Padilla luego de reunión de asocapitales en Armenia dijo que los mandatarios están en alerta ante los efectos que podría traer al país la llegada del fenómeno del niño.

El mandatario de la capital del Quindío expresó “efectivamente es una preocupación enorme que se tiene a nivel nacional por lo que se viene con este fenómeno del niño, que según nos explicaron los expertos es uno de los más fuertes en los últimos años y que va a durar más tiempo, se habló el tema eléctrico, se habló el tema de racionamiento, se habló el tema de cómo las ciudades están trabajando para menguar esta situación que se vaya a presentar.

Y agregó “Es así como nosotros, los mandatarios y cada una de las ciudades tiene que presentar un proyecto, un programa, un plan a los ministerios para ver cómo se va a tratar, cuáles van a ser las estrategias para para controlar este fenómeno del niño tan grande que se tiene. Esperamos poco a poco y con las recomendaciones que nos den a nivel nacional y poder ir solucionando este tema y presentar un informe muy completo”

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La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Salud departamental, el Programa de Vigilancia Epidemiológica y el Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAI, lideraron una jornada de vacunación contra el sarampión en los 12 municipios del departamento.

Los equipos de salud trabajaron de manera articulada en hospitales y puntos estratégicos, logrando la aplicación de 486 dosis de sarampión/rubéola, además de diferentes biológicos con los que se trabaja para reforzar los esquemas de inmunización y fortalecer así los cercos epidemiológicos en toda la población.

Ana Carolina Ocampo Areiza Referente del programa de Salud Infantil y líder del Plan Ampliado de Inmunización. “Esta movilización preventiva hizo parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica del departamento que busca mitigar riesgos frente a esta enfermedad inmunoprevenible, protegiendo especialmente a los grupos priorizados para esta jornada: niñas y niños de 6 meses a 16 años, viajeros internacionales, personal de salud, trabajadores del sector turismo y transporte.

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En el departamento del Quindío los vendavales han provocado emergencias por caída de árboles, destechamientos de viviendas e inundaciones en lo que va del mes de junio, en Quimbaya, Calarcár y Pijao las principales afectaciones.

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El DANE reveló que la inflación anual en Colombia se ubicó en el mes de mayo en 5.84%

En el quinto mes del año, el índice de precios al consumidor fue del 0.47%. En Armenia la variación mensual fue del 0.49%, noveno lugar, y en la variación anual, Armenia es la cuarta ciudad con mayor costo de vida con un 6.59%, superada por Pereira, primer lugar, Bucaramanga y Medellín.

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El trabajo articulado entre la Alcaldía de Armenia, la Fundación Pequeño Corazón, la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y Red Salud Armenia Empresa Social del Estado, ESE, permitió que 39 niños, niñas y adolescentes del Quindío accedieran a valoraciones especializadas durante la jornada cardiológica realizada el pasado mes de mayo en la ciudad de Manizales.

La convocatoria, promovida por la Oficina de Comunicaciones de Red Salud y la Administración Municipal, logró llegar a las familias del departamento que requerían este importante servicio, facilitando la identificación y remisión de menores con necesidades de atención en cardiología pediátrica, por lo que desde la Fundación Pequeño Corazón se destacó el apoyo y compromiso brindado por el Gobierno de Armenia.

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Luego del exitoso lanzamiento en Bogotá de la estrategia experiencial ‘Todo pasa por Armenia’, el alcalde James Padilla García presentará a los empresarios, gremios, medios de comunicación y comunidad en general de la región, la innovadora campaña que conjuga la riqueza natural, cultural, gastronómica, logística y la capacidad que posee la ciudad para que quien la visite se emocione y viva experiencias que transformarán su mundo.

El lanzamiento de la estrategia ‘Todo pasa por Armenia’ cuenta con aliados estratégicos como Fontur, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Quindío, entidad que se ha articulado con la Alcaldía de Armenia y su Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura, para dar a conocer las fortalezas que han convertido a la capital quindiana, no solo en la principal puerta de entrada al Paisaje Cultural Cafetero, PCC, sino en un destino sostenible y competitivo en el sector turístico.

La actividad será a partir de las 10:30 de la mañana de este martes, en la sala 2 de Cinemark, en el centro comercial Unicentro, confirmó el mandatario quindiano, quien resaltó que en la Ciudad Milagro pasan historias, sueños, cultura, talento, tradición y calidez humana, momentos que inevitablemente conectan.

Recalcó en el crecimiento del sector turismo en la capital quindiana, por lo que indicó que Armenia concentra actualmente el 37,2 % de la capacidad de alojamiento turístico del Quindío, consolidándose como el principal centro urbano receptor de visitantes de la región y confirmó que en el último año cerca de 750.000 personas ingresaron al territorio a través del aeropuerto internacional El Edén, una cifra que refleja el creciente interés de turistas nacionales e internacionales por la capital quindiana.

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Un estudio de tesis doctoral de la Universidad del Quindío avanza en el desarrollo de un modelo de predicción cardiovascular para el departamento del Quindío, una región donde las enfermedades cardiovasculares figuran entre las principales causas de mortalidad.

La investigación busca crear una calculadora de riesgo que permita anticipar la aparición de estas patologías, facilitando la toma de decisiones clínicas, la prevención temprana y la implementación oportuna de tratamientos que contribuyan a mejorar la salud de la población.

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El proyecto: Diseño y validación de un modelo de predicción del riesgo de enfermedad cardiovascular en la población de Armenia–Quindío; fue ganador de la convocatoria 22 de becas doctorales de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

La iniciativa responde a una necesidad territorial orientada al fortalecimiento de los observatorios de salud en distintos sectores, como insumo para la formulación de políticas públicas y planes de desarrollo, mediante el análisis de datos clínicos locales y su integración en una herramienta computacional, que permita y facilite la toma de decisiones que contribuyan a reducir los índices de morbilidad asociados a las enfermedades cardiovasculares.

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En deportes, La triatleta quindiana Lina Maria Raga logró el primer lugar en la competencia Ironman 70.3 que se llevó a cabo en Barranquilla el fin de semana, es el segundo triunfo de la deportista del Quindío que ya había ganado el Ironman 70.3 de Cartagena

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De otro lado, A dos días de que se inicia el mundial de fútbol, en Armenia se inició el Torneo Hinchas de Paz que reúne a 300 niños de sectores vulnerables de esa ciudad, los partidos inaugurales y la final se juega en el estadio Centenario.

32 goles marcaron el comienzo del XVI Torneo Hinchas de Paz–Alcaldía de Armenia–Policía Comunitaria, jornada que reunió en el Estadio Centenario a 270 futbolistas de 18 equipos de las categorías 2012 y 2014, en representación de distintos sectores de la ciudad.

El alcalde James Padilla García destacó que esta iniciativa lleva tres años recibiendo el respaldo de la administración municipal y que, desde su experiencia personal, el deporte ha sido fundamental en la construcción de metas y proyectos de vida.

También invitó a los niños y niñas a ser disciplinados, al considerar que " lo es todo en el deporte; incluso, está por encima del talento; por eso nosotros hacemos esto, queremos arrancar a los niños de las esquinas y de paso ayudarlos a construir sus sueños”.

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Por su parte, el director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, señaló que el objetivo es seguir generando espacios para que los niños aprovechen bien su tiempo libre. Según indicó, el torneo continuará recorriendo barrios de la ciudad hasta llegar a la gran final en el Estadio Centenario.

Jairo Soto, líder del Torneo Hinchas de Paz “Este torneo tiene unas reglas especiales de convivencia, Claro que sí, estas reglas de son internas regla reglamento internamente de nosotros, son el niño que llega a una grosería no le saca amarilla ni roja, se le saca 10 minutos y que descanse 10 minutos. Y en las canchas donde vamos a estar siempre va a estar la policía, para mí es una bendición este campeonato que ya llega 16 años.

Las emociones del Torneo Hinchas de Paz continuarán el próximo domingo 14 de junio desde las 8:00 a. m., con la fecha 2 del campeonato en la cancha del barrio La Fachada.