En Armenia prácticamente ya nadie quiere atender los usuarios de la Nueva EPS: veedor ciudadano

Armenia

Se agrava la crisis para los 250.000 usuarios de la Nueva EPS en el Quindío por el cierre de servicios de las principales clínicas y hospitales en este departamento debido a la falta de pagos de la esta entidad.

Tanto la clínica La Sagrada Familia y la San Rafael cerraron servicios a los usuarios de la Nueva EPS y solo atenderán urgencias vitales, mientras que en el hospital San Juan de Dios de Armenia también anunciaron restricción de servicios y solo atención de urgencias vitales.

Fernando Reyes, veedor en salud del Quindío en diálogo con Caracol Radio Armenia manifestó “más que preocupante la situación de la Nueva EPS con los cierres de los centros de asistenciales, primero la clínica San Rafael cerró su atención a los usuarios de la nueva EPS, ahora se suma la Clínica de la Sagrada Familia.

Cambio de interventor de Nueva EPS agrava la crisis

El veedor sostiene que “lastimosamente con el cambio del interventor a nivel nacional de la nueva EPS está agravando la situación de esa entidad de salud, es grave porque el problema no es regional, el problema es nacional donde se está presentando esa situación.

Vamos a tener que recurrir los veedores ciudadanos en salud y los líderes a interponer una acción igual a la que se hizo con Sanitas para que se caiga esa intervención, porque esa intervención es la que está generando toda esta cantidad de conflictos, puntualizó el veedor.

Al parecer, las platas no están llegando con esos giros directos que anunció el Gobierno central, no están llegando tampoco a las entidades promotoras de salud y no están llegando a los hospitales ni a las clínicas, ni a las IPS.

Entonces es gravísimo lo que está sucediendo porque en Armenia prácticamente ya nadie quiere atender los usuarios de la Nueva EPS y eso se está viendo reflejado también en Risaralda y en Caldas.