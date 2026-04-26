Bogotá refuerza operativos de seguridad con el Ejército en las fronteras. Foto: Suministrada Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

La seguridad en Bogotá es un reto y el alcalde Carlos Fernando Galán lo reconoce. Con cada video e imagen que publican de un robo, un asesinato y una desaparición, crece el miedo en la ciudad.

Este panorama no es exclusivo de la capital, en las principales ciudades del país y debido a la creciente ola de violencia por los recientes atentados terroristas en el Valle y en el Cauca , la seguridad se encuentra en un punto crítico.

Es por eso que, en la noche de este sábado 25 de abril, el alcalde Galán junto con su secretario de Seguridad, César Restrepo , acompañaron un operativo de la Brigada XII del Ejército en el sector de El Codito.

“Esto contribuye a la seguridad ciudadana de Bogotá, por lo que implica los riesgos que hay en los bordes y eso puede llegar a alimentar en términos de seguridad ciudadana”, aseguró el mandatario.

Añadió que esta Brigada , a cargo del general Martínez, trabaja de manera coordinada, con sus equipos de Policía Militar y fuerzas especiales urbanas, junto con la Policía Metropolitana.

“Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el Ejército para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en todos los rincones de Bogotá”, sostuvo Galán.