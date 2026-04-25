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25 abr 2026 Actualizado 00:33

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Bogotá

En veremos revocatoria del alcalde Galán: no se entregaron las firmas ante la Registraduria

Hasta este viernes 24 de abril se podían entregar las firmas, por lo que el plazo se venció.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

Caracol Radio conoció en primicia que el comité promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán no entregó las firmas ante la Registraduria Distrital.

El comité, liderado por el concejal del Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, tenía hasta este viernes 24 de abril para hacer entrega de las firmas y comenzar formalmente el proceso ante el ente electoral.

Aunque el concejal citó a los ciudadanos a las 10:30 de la mañana en la sede de la Registraduría, la entrega de las firmas no se hizo.

Esto quiere decir que se vencieron los términos para continuar con este proceso de revocatoria y según confirmó la Registraduría no se podrá volver a iniciar uno nuevo en contra del alcalde Galán.

Noticia en desarrollo…

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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