En veremos revocatoria del alcalde Galán: no se entregaron las firmas ante la Registraduria

Bogotá D.C

Caracol Radio conoció en primicia que el comité promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán no entregó las firmas ante la Registraduria Distrital.

El comité, liderado por el concejal del Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, tenía hasta este viernes 24 de abril para hacer entrega de las firmas y comenzar formalmente el proceso ante el ente electoral.

Aunque el concejal citó a los ciudadanos a las 10:30 de la mañana en la sede de la Registraduría, la entrega de las firmas no se hizo.

Esto quiere decir que se vencieron los términos para continuar con este proceso de revocatoria y según confirmó la Registraduría no se podrá volver a iniciar uno nuevo en contra del alcalde Galán.

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