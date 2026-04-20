“Una sociedad con problemas de salud mental”: Sec. Seguridad sobre asesinato en centro de Bogotá

Bogotá D.C

El secretario de Seguridad, César Restrepo, contestó a las inquietudes que han tenido las personas sobre porqué el agresor de los integrantes de la producción ‘Sin senos si hay paraíso’ estaba libre teniendo en cuenta que tenia comportamientos violentos.

“Por una sencilla razón: porque no se captura pensando en lo qué va a hacer en el futuro. Porque esta es una persona que tenía problemas de salud mental y comportamientos peligrosos y esos se gestionan a través del Código de Convivencia”, aseguró Restrepo.

Añadió que antes de cometer el doble asesinato el pasado 18 de abril, se le impuso un comparendo por agredir a personal de seguridad del Instituto Roosevelt y se le incautó un arma cortopunzante.

José Cubillos es una persona con problemas de salud mental y enajenada que comete esta tragedia, lo que pone en evidencia los grandes retos en salud mental que tiene Bogotá y el país.

“Hay que entenderlo en el marco de una sociedad con problemas graves de salud mental, con un sistema de salud cada vez más debilitado y que en esa parte tiene debilidades estructurales”, indicó.

De acuerdo con Restrepo, su compañero de gabinete, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, ya había alertado sobre esta problemática de salud mental en el país.

“No nos digamos mentiras, el sistema general de salud tiene los asuntos de salud mental en un espacio bastante lejano de prioridad. Entonces ¿por qué no estaba preso? Pues porque no había cometido un delito”, explicó el funcionario.

La condición de salud del agresor era extrema, según Restrepo, al punto de que enfrentó a una multitud, a los compañeros de trabajo de las víctimas.

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