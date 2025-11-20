Entregaron nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército, tras años de retraso y sobrecostos. Foto: Secretaría de Seguridad.

Bogotá D.C

Este jueves 20 de noviembre fue entregado el nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional ubicado en el cantón norte, luego de 3 años de atrasos y millonarios sobrecostos.

La construcción de este proyecto inició en 2020 y tenía que estar listo en 2022, en un plazo aproximado de 20 meses. Sin embargo hubo varios problemas en los estudios y diseños, algunas demoras y fallas en la financiación.

Además, Fidenter presentó balances que mostraron incrementos en los recursos requeridos debido a diseños incompletos, cambios normativos, definiciones técnicas pendientes en cuanto a componente estructurales, eléctricos, arquitectónicos y demás.

En comienzo, la obra fue contratada por más de $28 mil millones de pesos, pero debido a las demoras y a los diferentes problemas, la Secretaría de Seguridad consiguió más de $6 mil millones de pesos y posteriormente otros $3 mil millones de pesos más. En total, la inversión de la obra fue de $39,052 millones de pesos.

Cuando llegó la Alcaldía de Carlos Fernando Galán , la obra estaba en un 56,4% de ejecución y pidió que se acelerara el trabajo para culminarla.

“El edificio está terminado cumpliendo con los componentes del contrato y próximamente se iniciarán los elementos de dotación y asignación de capacidades”, mencionó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

El Distrito destacó el papel que tuvo también la Contraloría con su programa de ‘Vamos a la Obra’ para sacar adelante este proyecto para la seguridad de los bogotanos y de los habitantes de Cundinamarca.

Este nuevo edificio de 6 pisos y casi 7 mil metros cuadrados tiene un área de comunicaciones, inteligencia, planeación, coordinación operativa, salones de crisis y auditorios.

Ahora bien, falta la dotación del edificio que se hará mediante un contrato independiente para la instalación de cableado de voz, datos, seguridad e inmobiliario que ya se encuentra en licitación y se espera se ejecute en 2026.