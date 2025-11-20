Entregaron nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército, tras años de retraso y sobrecostos
En 2026, se ejecutará una licitación pública para su dotación.
Bogotá D.C
Este jueves 20 de noviembre fue entregado el nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional ubicado en el cantón norte, luego de 3 años de atrasos y millonarios sobrecostos.
La construcción de este proyecto inició en 2020 y tenía que estar listo en 2022, en un plazo aproximado de 20 meses. Sin embargo hubo varios problemas en los estudios y diseños, algunas demoras y fallas en la financiación.
Además, Fidenter presentó balances que mostraron incrementos en los recursos requeridos debido a diseños incompletos, cambios normativos, definiciones técnicas pendientes en cuanto a componente estructurales, eléctricos, arquitectónicos y demás.
En comienzo, la obra fue contratada por más de $28 mil millones de pesos, pero debido a las demoras y a los diferentes problemas, la Secretaría de Seguridad consiguió más de $6 mil millones de pesos y posteriormente otros $3 mil millones de pesos más. En total, la inversión de la obra fue de $39,052 millones de pesos.
Cuando llegó la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, la obra estaba en un 56,4% de ejecución y pidió que se acelerara el trabajo para culminarla.
“El edificio está terminado cumpliendo con los componentes del contrato y próximamente se iniciarán los elementos de dotación y asignación de capacidades”, mencionó el secretario de Seguridad, César Restrepo.
El Distrito destacó el papel que tuvo también la Contraloría con su programa de ‘Vamos a la Obra’ para sacar adelante este proyecto para la seguridad de los bogotanos y de los habitantes de Cundinamarca.
Este nuevo edificio de 6 pisos y casi 7 mil metros cuadrados tiene un área de comunicaciones, inteligencia, planeación, coordinación operativa, salones de crisis y auditorios.
Ahora bien, falta la dotación del edificio que se hará mediante un contrato independiente para la instalación de cableado de voz, datos, seguridad e inmobiliario que ya se encuentra en licitación y se espera se ejecute en 2026.