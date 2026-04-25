“Son terroristas, fascistas y narcotraficantes”: Presidente Petro por atentados en Cauca y Valle

El presidente Gustavo Petro, se pronunció por la reciente ola de atentados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, asegurando que los responsables de los ataques deben ser considerados “terroristas” y “criminales contra la humanidad” y ordenó incrementar la ofensiva militar contra las disidencias.

El jefe de Estado se refirió específicamente al ataque ocurrido en Cajibío, Cauca, donde murieron siete civiles y 17 más resultaron heridos, varios de ellos indígenas. Según indicó, los responsables pertenecerían a estructuras ilegales bajo el mando de alias “Marlon”, quien, aseguró, ya estaría plenamente identificado por la inteligencia policial y militar.

Ordenó intensificar las acciones contra estas estructuras armadas, incluyendo el fortalecimiento de operaciones militares, el seguimiento a sus finanzas mediante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la activación de mecanismos de persecución internacional.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”

Además, anunció su intención de avanzar en la denuncia formal contra los cabecillas de estos grupos ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que sean investigados y judicializados por crímenes graves.

El mandatario definió el terrorismo como la generación de miedo masivo en la población mediante la violencia, y afirmó que ese miedo ha sido históricamente utilizado tanto por el fascismo para llegar al poder como por el narcotráfico para ejercer control social.

El presidente Petro también señaló directamente a los frentes comandados por alias Iván Mordisco, a quienes calificó como organizaciones criminales que deben ser tratadas como responsables de delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, dijo que estos grupos tendrían intereses en favorecer a sectores políticos extremos para mantener sus economías ilegales ligadas al narcotráfico y la minería ilícita.