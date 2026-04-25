Sincelejo entra al mapa deportivo con el inicio del Mundial de Sóftbol Sub-23

Sincelejo

Sincelejo vive desde hoy un hecho sin precedentes. La capital del departamento de Sucre da inicio a la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub‑23, organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

El certamen se extenderá hasta el 3 de mayo y reúne a 12 selecciones nacionales provenientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía, en lo que representa un hito para el Caribe colombiano y el país.

Inauguración y primeros partidos

La ceremonia de inauguración se realizará hoy sábado 25 de abril a las 6:30 de la tarde, en el estadio 20 de Enero, uno de los dos escenarios habilitados para el torneo.

La jornada deportiva comenzará desde las 10:00 de la mañana en el estadio Eduardo Porras Arrázola, con el partido entre Argentina y Nueva Zelanda. En la noche, la Selección Colombia debutará ante Sudáfrica, cerrando el primer día de competencias.

Las selecciones participantes

El Mundial cuenta con la presencia de las selecciones de Colombia, Argentina, Japón, Nueva Zelanda, República Checa y Sudáfrica en el Grupo A, mientras que el Grupo B está integrado por Australia, Canadá, Venezuela, México, Singapur y Dinamarca. El formato permite que los tres primeros de cada grupo avancen a la súper ronda, antes de definir los finalistas.

Colombia y el orgullo sucreño

La nómina de la Selección Colombia incluye tres jugadores nacidos en Sincelejo: Junior Paternina, Julio César Rosario y Andrés Camilo Gómez, quienes representarán al país en casa. También hacen parte del cuerpo técnico dos entrenadores sucreños por adopción: César Cardales y Roberto Paternina, un factor que refuerza el arraigo regional del evento.

Los favoritos al título

Entre los grandes candidatos a quedarse con el campeonato figuran Australia, actual campeón del mundo; Japón, potencia histórica del sóftbol; Nueva Zelanda y Argentina. En un segundo grupo aparecen México, Venezuela y Canadá, mientras que el resto de selecciones buscarán dar la sorpresa en el certamen.

Entrada gratuita y seguridad reforzada

La organización confirmó que la entrada a todos los partidos será gratuita, con boletas entregadas hasta completar el aforo de los escenarios. En materia de seguridad, la Policía Nacional dispuso un dispositivo especial de 599 uniformados, con acompañamiento permanente a las delegaciones, vigilancia en los estadios, hoteles y patrullaje aéreo durante todo el campeonato.

Presentación del trofeo mundial

En la antesala del inicio del torneo, fue presentado oficialmente el trofeo del Mundial, una pieza única diseñada por la WBSC, durante un acto protocolario en el estadio Eduardo Porras Arrázola. La ceremonia contó con la presencia del alcalde Yahir Acuña, directivos internacionales y los capitanes de las 12 selecciones participantes, marcando simbólicamente el inicio de la cita orbital

Según el alcalde de Sincelejo , Yahir Acuña Cardales, con este campeonato, Sincelejo no solo alberga su primer Mundial, sino que se proyecta como escenario internacional del deporte, demostrando que las regiones del país también pueden ser protagonistas de los grandes eventos globales.

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