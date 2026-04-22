Llevarán a plenaria del Senado debate sobre fotomultas y denuncia por presuntos abusos en Sucre

Sincelejo

La senadora sucreña Ana María Castañeda solicitó trasladar a la plenaria del Senado el debate sobre las fotomultas, luego de la inasistencia de la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Comisión Sexta.

Con esta decisión, la congresista pretende ampliar el alcance del control político y profundizar en las presuntas irregularidades detectadas en la operación de estos sistemas en distintas regiones del país.

Castañeda advirtió que en Sucre las fotomultas habrían dejado de ser herramientas de prevención vial para convertirse en mecanismos de recaudo irregular, afectando especialmente corredores como Sincelejo–Corozal, Sampués y el Golfo de Morrosquillo.

Según señaló, esta situación estaría impactando la economía y el turismo regional, además de generar cuestionamientos sobre la gestión de las autoridades de tránsito. La senadora también indicó que, presuntamente, el cobro de estas multas se estaría utilizando como fuente de financiación para intereses particulares y campañas políticas.

En paralelo, el tema también fue objeto de debate en la Asamblea Departamental de Sucre, donde la secretaria de Tránsito, Emma Paredes Rivera, entregó detalles sobre la operación de las fotomultas en vías clave del departamento.

Durante la sesión de control político, diputados expresaron preocupación al conocerse que, tras más de un año de funcionamiento, los recursos recaudados por multas no han ingresado a las arcas del departamento y son administrados por la empresa operadora.

En el debate también se reveló que el recaudo no supera el 30 % de lo proyectado y se escucharon voces de ciudadanos que manifestaron afectaciones a transportadores y usuarios viales, lo que aumenta la presión para que se revise el modelo de operación de estos sistemas en Sucre.