Bloqueo en avenida La Paz por mal estado de la vía y retrasos en obras en Sincelejo

Sincelejo

Con bloqueos en dos puntos de la avenida La Paz, habitantes de la urbanización Buenos Aires, sector contiguo al mercado público de Sincelejo, protestaron este sábado por el deterioro de la vía y los retrasos en las obras de pavimentación.

La manifestación incluyó cierres en la intersección con la calle El Zumbado, uno de los accesos principales, y en el extremo que conecta con la plaza de mercado, afectando la movilidad en esta importante arteria de la ciudad.

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Los residentes aseguran que la protesta se originó por el mal estado de la vía y la parálisis de las obras que, según la Alcaldía, debían ejecutarse en un plazo de cuatro meses, pero que en tres meses apenas registran un avance cercano al 4 por ciento.

A esto se suman problemas de contaminación ambiental, acumulación de basuras, ocupación del espacio público y vertimiento de aguas residuales provenientes del mercado.

Ihader Antonio Navarro, vocero de la comunidad, señaló que desde 2023 han elevado derechos de petición y acciones legales sin obtener respuestas efectivas.

También cuestionó que, contrario a lo afirmado por la administración, no existían canales de diálogo previos con los habitantes del sector.

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Ante la protesta, la Alcaldía de Sincelejo hizo presencia con el alcalde encargado Jean Troaquero y los secretarios de Infraestructura, Soley Junco, y de Desarrollo y Medio Ambiente, José Darío Moreno.

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El mandatario encargado dialogó directamente con la comunidad, mientras que los funcionarios entregaron las explicaciones técnicas y los compromisos.

Desde la Secretaría de Infraestructura, Soley Junco informó que en un plazo de 15 a 20 días se reiniciarán las obras de pavimentación, actualmente suspendidas por ajustes en los diseños, especialmente en el sistema de drenaje pluvial, que será optimizado mediante la implementación de box culvert.

Como medida inmediata, la administración dispuso maquinaria para intervenir los puntos más críticos de la vía, mejorar temporalmente la transitabilidad y realizar la recolección de basuras acumuladas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo y Medio Ambiente anunció la instalación de cámaras de vigilancia para controlar el arrojo de residuos, el incremento de la frecuencia de recolección de basura de cuatro a seis días a la semana, y campañas con los vendedores del mercado para reducir la contaminación auditiva.

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También se conformará una mesa de trabajo para intervenir lotes enmontados y aplicar sanciones si es necesario.

Aunque los compromisos fueron aceptados por la comunidad, líderes como Lucía Pedroza advirtieron que, si no se cumplen los plazos establecidos, retomarán las protestas y podrían ampliarlas con bloqueos en sectores cercanos como la Troncal de Occidente y el barrio El Jardín.