Petro en Sincelejo: destaca caída histórica de la pobreza y llama a votar “por millones”

Sincelejo

Ante una multitud reunida este miércoles 27 de mayo en la avenida Las Peñitas de Sincelejo, el presidente Gustavo Petro centró su intervención en los resultados sociales de su gobierno, destacando lo que calificó como un hecho “histórico” en materia de pobreza.

El jefe de Estado aseguró que, de acuerdo con cifras del DANE, desde 2024 Colombia registra por primera vez que la mayoría de su población no es pobre.

“Nunca habíamos tenido este hecho: que la mayor parte de la población sea clase media”, afirmó, al subrayar que millones de personas han mejorado sus condiciones de vida, con mayor acceso a alimentación, educación y oportunidades.

En su balance, Petro hizo énfasis en la reducción del hambre y la desnutrición infantil.

Señaló que, mediante programas de subsidios dirigidos especialmente a mujeres cabeza de hogar, se ha logrado garantizar alimentación en hogares vulnerables y disminuir la mortalidad infantil asociada al hambre.

Según dijo, el país habría reducido a la mitad el número de niños que mueren por desnutrición frente a años anteriores.

El mandatario también sostuvo que Colombia ha sido reconocida por organismos internacionales por los esfuerzos en la disminución del hambre, al tiempo que defendió que el incremento del salario mínimo ha contribuido a mejorar la dignidad del trabajo y la capacidad de compra de los hogares.

“Que la Fao tiene (debería) que decir que Colombia es uno de los países que más esfuerzo a hecho en el mundo para reducir, en este gobierno, para sacar la población del hambre, de la hambruna. Y hoy las familias, lo digo con orgullo, tiene mas comida que antes”, expresó el jefe de Estado.

Durante su discurso, el presidente proyectó estos resultados como una base que, a su juicio, debería tener continuidad.

Sin mencionar nombres propios ni candidaturas, expresó su deseo de que las políticas sociales de su gobierno se mantengan en el futuro para consolidar a Colombia como un país “más justo, democrático y pacífico”.

En clave electoral, Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía a participar en la jornada de votación del próximo domingo. “Que nadie se quede en la casa”, insistió, al pedir que millones de colombianos acudan a las urnas para que “sea el pueblo el que decida y no la oligarquía”.

El mandatario apeló a votar “con el corazón y el cerebro”, e instó a los electores a no dejarse influir por prácticas clientelistas ni por intereses particulares.

“votar por lo que el cerebro y el corazón hace que creamos , así sea poca la creencia, no podemos dejarnos seducir por las tentaciones de demonios que se visten de santos para matar a su propio pueblo. Es facil disfrazarse de animal 8sic9 o de otra persona”.

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En su discurso, reiteró que el momento es decisivo para el rumbo del país y planteó la elección como una disyuntiva sobre el futuro de Colombia.

Finalmente, Petro reiteró que su interés no es la reelección, pero sí avanzar en reformas sociales estructurales, incluso mediante la posibilidad de una asamblea constituyente, una propuesta que dijo impulsaría en el futuro con respaldo ciudadano.

La intervención del presidente combinó balance de gestión, referencias históricas y mensajes políticos, en un acto que congregó a miles de personas en la capital sucreña.