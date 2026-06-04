Embajador en México resalta a Sincelejo como ejemplo en seguridad y organización deportiva

Sincelejo

El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, elogió los avances de Sincelejo en materia de seguridad y en la realización de eventos deportivos de alto nivel, subrayando la destacada gestión de la ciudad durante competencias internacionales.

El diplomático enfatizó que, en escenarios como el Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23, la capital sucreña logró desarrollar el certamen sin incidentes de violencia ni afectaciones al orden público, lo que evidencia su capacidad organizativa y la proyecta a estándares comparables con grandes ciudades a nivel global.

Las declaraciones se dieron en medio de un encuentro liderado por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, como parte de una agenda institucional que adelanta en México enfocada en el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana y la ejecución de grandes eventos deportivos.

Durante la reunión, el mandatario local presentó el modelo integral de seguridad implementado en Sincelejo, estrategia que ha contribuido a consolidar al municipio como uno de los territorios más seguros del país.

Asimismo, expuso la experiencia de la ciudad en la organización de eventos deportivos internacionales, destacando especialmente el Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23, considerado uno de los más importantes que ha albergado recientemente la capital de Sucre.

El espacio también permitió analizar los requerimientos logísticos, metodológicos y operativos que demandan este tipo de competencias, tomando como referencia la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Este tipo de intercambios fortalece la proyección internacional de Sincelejo y abre nuevas posibilidades para que la ciudad continúe siendo tenida en cuenta como anfitriona de eventos de talla mundial, gracias al fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión.

En el encuentro participaron además altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia acreditados en México, incluyendo delegados del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional, quienes compartieron sus conocimientos en materia de seguridad y cooperación.

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Finalmente, el alcalde Yahir Acuña subrayó que estos espacios contribuyen a robustecer las capacidades locales para atraer inversión, dinamizar el turismo deportivo y posicionar a Sincelejo como un referente nacional en seguridad y organización de grandes eventos.

El viaje de Acuña al exterior estuvo enmarcado en una polemica por el permiso concedido por el concejo de Sincelejo para viajar a Mexico y Estados Unidos por un mes que coincide con la realización del mundial de fútbol.