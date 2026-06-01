Piden investigar al alcalde encargado de San Onofre por presunto incidente nocturno en la Alcaldía

Sincelejo

La Personería de San Onofre puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación un presunto comportamiento irregular del alcalde encargado, Próspero Romero Geovo, ocurrido la noche del domingo 31 de mayo.

El ente de control reportó que el funcionario habría intentado ingresar a la sede de la Alcaldía, que se encontraba cerrada, contemplando incluso forzar la puerta principal.

Según testigos, citados por la personería, la situación generó preocupación en la comunidad, que además señaló de manera no verificada un posible estado de embriaguez.

La Personería advirtió que estos hechos causaron inquietud por una eventual afectación a bienes públicos y por las implicaciones frente a los principios de moralidad administrativa y responsabilidad, por lo que solicitó a la Procuraduría evaluar lo ocurrido y determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias.

Romero Geovo fue designado alcalde encargado el pasado 29 de mayo, tras la suspensión provisional de la alcaldesa titular por presunta participación en política.

Sin embargo, en diálogo con Caracol Radio, el mandatario negó los señalamientos. Explicó que acudió en horas de la noche a la Alcaldía tras ser informado sobre movimientos y luces encendidas en el interior del edificio, con el objetivo de verificar la situación.

Aseguró además que la personera fue informada por él mismo, motivo por el cual también se presentó en el lugar.

Frente a las versiones sobre un supuesto estado de embriaguez, el alcalde encargado lo desmintió y señaló que en la mañana de este lunes 1 de junio se practicó pruebas toxicológicas para demostrar que no estaba bajo efectos de alcohol u otras sustancias.

Finalmente, afirmó que estas denuncias buscan afectar su nombre y su trayectoria en el municipio.