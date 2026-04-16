Alcalde de Sincelejo pide no estigmatizar barrios por presencia de ‘ollas’ y destaca la seguridad

Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, hizo un llamado público a no estigmatizar los barrios de la ciudad por la presencia de puntos de expendio de drogas, conocidos como “ollas”, y pidió que el combate al delito no termine afectando la imagen ni la dignidad de comunidades enteras que, aseguró, están conformadas en su mayoría por familias trabajadoras, honestas y víctimas del conflicto armado..

Durante un balance de seguridad, el mandatario sostuvo que referirse a sectores completos como zonas delincuenciales genera estigmas injustos y dificulta los procesos sociales y comunitarios. En ese sentido, propuso cambiar la forma en que se nombran y comunican estas problemáticas, enfocándose en las estructuras criminales y no en los territorios ni en sus habitantes.

Acuña resaltó que Sincelejo se ha consolidado como referente nacional en materia de seguridad, al convertirse en la ciudad del país que más ha reducido el homicidio de manera acumulada en los últimos dos años, además de registrar disminuciones en delitos como lesiones personales y hurtos.

Según explicó, estos resultados son fruto del trabajo articulado entre Policía, Armada, Ejército, Fiscalía y demás autoridades, lo que ha permitido contener la expansión de grupos criminales y golpear de forma directa a sus cabecillas. Indicó, además, que organizaciones como el Clan del Golfo no han logrado consolidarse en la ciudad gracias a las acciones judiciales y operativas.

En cuanto a la extorsión, el alcalde señaló que el aumento en las denuncias refleja mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades y destacó que cerca del 97 % de los casos son frustrados mediante la acción conjunta de la Policía y el Gaula de la Armada.

Finalmente, Acuña aseguró que los avances han sido reconocidos por el Gobierno Nacional y los altos mandos de la fuerza pública, y afirmó que Sincelejo entra ahora en una fase de consolidación de la seguridad, reiterando que este es un esfuerzo colectivo en el que la denuncia ciudadana continúa siendo clave.