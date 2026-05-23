Ultimátum por Caregato: Fondo de Adaptación advierte acciones legales si no avanzan las obras

Sincelejo

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodriguez, lanzó una fuerte advertencia desde La Mojana al exigir que el cierre definitivo de Caregato se convierta en una prioridad nacional, ante el riesgo que siguen enfrentando miles de familias por las constantes inundaciones.

Durante su intervención, la funcionaria fue enfática al señalar que no habrá más espera frente a una situación que se ha prolongado por años.

“Está en juego la vida de la gente y la gente no puede seguir esperando”, dijo, en un mensaje directo a las entidades responsables de ejecutar las obras.

La directora cuestionó los retrasos en una solución estructural y alertó que, de no haber avances concretos, se emprenderían acciones legales junto a las comunidades afectadas.

El pronunciamiento se dio en medio de un encuentro con líderes sociales y veedores, donde quedó en evidencia la preocupación por la falta de resultados.

Además, hizo referencia a tragedias del pasado para advertir sobre las consecuencias de ignorar las alertas.

“No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir”, expresó, insistiendo en que el Estado debe actuar con rapidez para evitar un escenario mayor.

Ampliar Cerrar

La funcionaria también aseguró que está dispuesta a denunciar posibles irregularidades que estén frenando los procesos.

“Si destapar la corrupción me cuesta la vida, estoy dispuesta a hacerlo”, afirmó.

Mientras tanto, en La Mojana crece la presión de las comunidades que exigen soluciones de fondo frente a una emergencia que sigue afectando su calidad de vida y su economía.