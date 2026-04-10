Sincelejo, Sampués, Corozal y Tolú, los municipios con más homicidios en Sucre en 2026

Sincelejo

Sincelejo, Sampués, Corozal y Tolú encabezan las cifras de homicidios en Sucre durante lo corrido del 2026. Así lo confirmó el comandante del Departamento de Policía Sucre, coronel Aimer Alonso Triana, al entregar el más reciente balance de seguridad.

Según el oficial, Sincelejo lidera los casos con 18 asesinatos, consolidándose como el municipio con mayor incidencia de este delito. Le siguen Corozal y Sampués con 5 homicidios cada uno, mientras que Tolú registra 4 casos en lo que va del año.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante a estos indicadores para identificar puntos críticos y orientar estrategias de intervención. La Policía Nacional adelanta acciones focalizadas, como el aumento de patrullajes, operativos de control y labores de inteligencia, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos.

En contraste, La Unión, Chalán, Sucre, Caimito, Guaranda y Majagual no registran ningún homicidio en este 2026.

Las autoridades analizan también las circunstancias particulares de los hechos ocurridos, sin descartar posibles vínculos con conflictos personales, ajustes de cuentas o actividades ilícitas. Además, advierten que dinámicas como el crecimiento poblacional pueden influir en el incremento de ciertos fenómenos sociales, entre ellos los homicidios.