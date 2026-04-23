Sampués implementará sistema de cámaras de seguridad por más de $3.000 millones

Sincelejo

La Alcaldía de Sampués adjudicó el contrato para la modernización, ampliación e implementación del sistema de circuito cerrado de televisión, con una inversión de $3.000 millones, de los cuales el 90% son aportados por el Ministerio del Interior y el 10% restante por el Municipio.

El contrato fue asignado al Consorcio CCTV Sampués y se ejecutará en dos etapas: una primera fase de estudios y diseños y una segunda correspondiente a la implementación del sistema.

El proyecto contempla la instalación de 11 puntos estratégicos de monitoreo en zonas clave como instituciones educativas, espacios públicos y accesos al municipio, incluyendo sectores como el Colegio Millán, Banco Agrario, Plaza Las Acacias y diferentes salidas del casco urbano.

Entre los componentes tecnológicos se incluyen cámaras PTZ de última generación, 11 postes, cerca de 7.798 metros de fibra óptica monomodo, servidor, sistema de visualización, monitores, joysticks, planta eléctrica y unidades de respaldo de energía.

Esta iniciativa se desarrolla durante la administración del alcalde Javier Geney Pérez, como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en el municipio. Además, se adecuará una sala de control y monitoreo con las condiciones técnicas necesarias para la supervisión permanente del sistema, que operará de manera continua para prevenir el delito, disuadir conductas delictivas y reforzar las labores de vigilancia. El proyecto contará con garantía y soporte técnico durante dos años tras su puesta en funcionamiento.