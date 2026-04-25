Literatura de Colombia es necesaria en la India: Líder de la delegación de la India en FILBo 2026.

La capital del país es anfitriona de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se realizará del 21 de abril al 4 de mayo 2026 y, recibirá a miles de asistentes amantes de la literatura.

En su edición número 38, la FILBo tiene a la India como país invitado de honor con la intención de hacer una apuesta por “un diálogo entre culturas” y por profundizar las relaciones entre los dos países.

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En el programa Lo Más Caracol estuvo como invitado el profesor Milind Sudhakar Marathe, presidente de la National Book Trust (NBT), y habló sobre la literatura de su país y de la de Colombia.

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El líder de la delegación de la India aseguró estar feliz por ser parte de la feria internacional, a la cual cataloga como una de las más populares de Sudamérica.

A su vez, se mostró sumamente agradecido por ser elegido como profesor, presidente y líder de la delegación de la India.

Sudhakar Marathe afirmó que India y Colombia comparten culturalmente muchas similitudes que hay que resaltar y destacar.

Además, dijo que esta feria implica unos lazos culturales, políticos e intelectuales con Colombia

"La Literatura de Colombia es necesaria de llevarla a la India", manifestó el profesor Milind Sudhakar Maratheh.

El profesor reveló que se están buscando procesos de traducción para que ambos países sean un solo puente, un solo camino.

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Milind Sudhakar Maratheh destaca que la India es un país pluricultural y potencia en traducción de obras literarias.

Por último, el líder de la delegación India recomendó libros que ayudan a las nuevas generaciones a encontrarse así mismo, encontrar su rol en el mundo y llamarlos a la autorreflexión.

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