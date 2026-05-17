La película colombiana que aborda el embarazo en edad materna avanzada y clases sociales opuestas

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La película “Lactar”, la más reciente producción de Harold Trompetero, presenta la historia de Victoria, una mujer de 62 años y madre de ocho hijos, perteneciente a una clase social privilegiada que aparentemente lo tiene todo. Sin embargo, detrás de esa comodidad económica, Victoria siente un profundo vacío: la falta de libertad para conocer otras realidades y experiencias humanas fuera de su entorno social.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Trompetero explicó que la película retrata la vida de una adulta mayor que, cansada de la rutina y de los privilegios de su clase, decide asumir otra identidad para experimentar cómo viven personas de otros sectores sociales. Así, Victoria termina trabajando como empleada doméstica e incluso como vendedora de minutos de celular.

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La película

Mientras vive esa nueva experiencia, Victoria es descubierta por el chofer de la familia. Entre ambos nace una complicidad que termina convirtiéndose en una relación íntima, origen de este embarazo en edad materna avanzada, conocido médicamente como AMA, sigla en inglés de Advanced Maternal Age.

La historia explora las repercusiones que genera el embarazo en su esposo, sus hijos, los médicos y el círculo social de clase alta que la rodea, un entorno que no perdona lo que considera equivocaciones y que suele reaccionar desde el juicio antes que desde la comprensión de los sentimientos de la protagonista.

El libro

“Lactar” está basada en el libro homónimo que Harold Trompetero publicó hace tres años. Una de las diferencias entre ambas versiones es que, en la novela, la protagonista tenía seis años más que en la adaptación cinematográfica. Además, en la película Victoria enfrenta a ocho hijos, cinco más que en el texto original, quienes deben asumir la llegada de un medio hermano cuyo padre es el chofer de la familia.

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Asesoría profesional

Sobre el acompañamiento profesional para abordar el tema, Trompetero aseguró que realizó varias investigaciones. Entre ellas encontró el caso de una mujer en India que acudió a la inseminación artificial a los 72 años y el de una canadiense de 62 años que, tras perder a toda su familia, decidió inseminarse con material genético de su propio hijo, convirtiéndose simultáneamente en madre y abuela.

El director también acudió a hospitales, médicos y mujeres de edad avanzada que vivieron embarazos AMA. Explicó que este tipo de gestaciones presentan altos índices de pérdida, con probabilidades que oscilan entre el 70 y el 80 por ciento de no llegar a término, además de representar riesgos importantes para la salud de la madre.

Ficha técnica

En “Lactar”, el elenco está conformado por María Helena Doering (Victoria), Diego Trujillo (esposo), Julián Díaz (chofer), y los hijos: Alejandro Escobar Doering, Jacques Toukhmanian, Ana Nieto, Sofía Arrieta, Francisco Zambrano, Laura Lara, Eliana Diosa y Heidy Carrasco.

Harold Trompetero participa como guionista, director y productor ejecutivo.

Coproductora ejecutiva: Jeizel Andrea Suárez S.

Primera asistente de producción: Valentina Albarracín.

Productor de línea: Julio Andrés Torres.

Fotografía: Óscar Jiménez.

Sonido: Néstor Vélez

Dirección de arte: Luis Vargas.

Edición: Hugues Joubert.

Música: Andrés Martínez.