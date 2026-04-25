La FILBo 2026 reúne nuevas voces que inspiran a leer y reflexionar

En una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días estuvieron como invitadas las escritoras Claudia Rubio, autora de “Amelié: una promesa de amor por el planeta,” y Ligia Urroz, escritora de “Por mi gran culpa.” Aunque ambos libros están dirigidos a públicos distintos y abordan temáticas diferentes, las dos coinciden en la importancia de fomentar la lectura en las nuevas generaciones, ya que consideran que este hábito se ha ido perdiendo.

“Por mi gran culpa” es una obra basada en hechos reales. A través de una narrativa novelada, la autora expone una situación que vivió su familia con un sacerdote. Aunque la historia está ambientada en 1800, refleja una problemática que aún persiste en algunos contextos religiosos: el abuso de poder por parte de líderes espirituales. La obra aborda temas universales como el amor, el odio y la venganza.

Por otro lado, “Amelié” es una historia que funciona como una promesa de amor por el planeta. Inspirada en la familia y los ancestros de la autora, transmite un mensaje sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Claudia Rubio busca conectar especialmente con las nuevas generaciones, invitándolas a reconectar con su creatividad en un mundo donde la tecnología es cada vez más dominante. Además, resalta la importancia de valorar y proteger los recursos naturales desde temprana edad.

Además de la literatura, La Feria Internacional del Libro de Bogotá también un encuentro cultural y gastronómico. Este año, el país invitado es India, lo que amplía la oferta de actividades para todos los gustos. Es, sin duda, un evento ideal para compartir en familia y explorar distintos géneros literarios, con el propósito de conectar con nuevas historias y perspectivas.