Por qué la película colombiana “Llueve sobre Babel” es observada por la industria mundial del cine

Cine

La guionista y directora cinematográfica Gala del Sol define a su película “Llueve sobre Babel” como una historia “loca”, ambientada en una Cali de otra dimensión. La fantasía y la psicodelia aparecen como protagonistas de esta película, que ya fue estrenada y ahora se encuentra en las carteleras de cine comercial y cineclubes de Colombia.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Gala del Sol contó que en la película reune la moda de los años setenta, llevada al presente con detalles futuristas. La guionista aseguró que, de haber contado con un mayor presupuesto, habría incluido chivas voladoras, un stand de ojos biónicos y hasta puestos de venta informal flotantes, en una estética que remite al cómic y a la serie animada “Los Supersónicos”.

Argumento

“Llueve sobre Babel” desarrolla cuatro líneas narrativas que confluyen en 24 horas dentro del bar Babel.

La Flaca es la muerte de Cali. No es la figura huesuda con guadaña en mano, sino una mujer negra de imponente afro que negocia el futuro de muchas personas.

Dante es la mano derecha de La Flaca. Aunque murió hace 20 años, no recuerda quién fue en vida. Él se encarga de cobrar las deudas pendientes con la muerte y, poco a poco, comienza a reconstruir los recuerdos de su pasado y el pacto que hizo con La Flaca, estando vivo.

Jacob es el hijo de un pastor cristiano que no sabe cómo contarle a su padre que es gay y además drag queen. El día de su primera presentación artística deberá abrir el concierto de la agrupación La Mambanegra.

La cuarta línea narrativa sigue a Uma y Timbí. Ella es una gitana argentina que negocia con La Flaca la vida de su hija, quien enfrenta graves problemas de salud. Timbí, por su parte, es el hijo del dueño del bar Babel. Juntos emprenden la búsqueda de Cayo Hueso, cantante de La Mambanegra, quien está desaparecido. El recorrido los lleva hasta el motel “Mi pequeño pony” y al calabozo El Tánatos, escenarios donde deberán encontrar al músico.

Repercusiones mundiales de la película

En 2025, el medio especializado The Hollywood Reporter destacó a “Llueve sobre Babel” como una de las diez mejores películas independientes del año. Su estreno internacional ocurrió en el Sundance Film Festival, en Estados Unidos.

Según contó Gala del Sol en Caracol Radio, personas vinculadas a Pixar contactaron al equipo de la producción para proyectar la película ante ejecutivos de la compañía.

La guionista también reveló que firmó con un grupo de representantes especializados en talentos afro y latinos, lo que le abrió puertas para presentar el proyecto ante grandes estudios cinematográficos como Warner Bros..

“Llueve sobre Babel” también se prepara para llegar a plataformas digitales. Además, Gala del Sol trabaja en una plataforma propia enfocada en cine fantástico latinoamericano, una apuesta que ella compara con una especie de “Marvel latinoamericana”.