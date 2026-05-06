Los colombianos invitados por “Los Mirlos” a hacer cumbia psicodélica de la Amazonía peruana

Música

La agrupación peruana de cumbia psicodélica amazónica “Los Mirlos” está en Colombia para participar en el BIME, el encuentro internacional de la industria musical que nació en Bilbao, España, en 2013 y que desde 2022 también tiene sede en Bogotá.

Historia

Con más de 52 años de trayectoria, “Los Mirlos” marcaron un punto de quiebre en la música latinoamericana al innovar en los años 70 con la cumbia psicodélica, un sonido construido a partir de la incorporación de nuevos instrumentos y atmósferas sonoras que le dieron una identidad única a la cumbia desde la Amazonía peruana. “Creamos un sonido propio que hoy sigue vigente”, es una de las premisas que ha sostenido la agrupación a lo largo del tiempo.

En LO MÁS CARACOL, conversamos con Jorge Rodríguez, fundador de la banda, quien aseguró que se han mantenido fieles a sus principios musicales, pese a múltiples propuestas de explorar otros ritmos o fusiones que, en su concepto, podrían desdibujar la esencia de “Los Mirlos”.

Sobre el nombre de la agrupación, “Los Mirlos”, Rodríguez explicó que fue elegido en honor a unas aves pequeñas reconocidas por la musicalidad de su canto, conocidas como “los Beethoven del Amazonas”.

Lo nuevo

El pasado 13 de febrero, la banda inició el lanzamiento de nuevas canciones que harán parte de su próximo álbum, un trabajo en el que han invitado a diversas agrupaciones y solistas.

Estrenaron una nueva versión de “Eres mentiroso”, uno de sus clásicos, esta vez en colaboración con la banda “Bomba Estéreo”. Además, anunciaron el próximo lanzamiento de “De jueves a jueves”, tema en el que participan junto a Juanes.

“Seguimos apostándole a nuevas generaciones sin perder nuestra esencia”, subrayó Rodríguez.

Colombia

Para Jorge Rodríguez, Colombia ocupa un lugar especial en la historia de la agrupación.“Colombia es la cuna de la cumbia y aquí siempre nos reciben con cariño”, afirmó, al destacar la conexión constante con el público colombiano, donde —dice— nunca han sido decepcionados en sus presentaciones.

Los Mirlos 2.026

Actualmente, varios hijos de Jorge Rodríguez hacen parte de “Los Mirlos”, tanto en lo musical como en la gestión administrativa, garantizando la continuidad del proyecto.

El fundador también reconoció que de manera constante reciben propuestas de músicos interesados en integrarse a la banda, lo que demuestra que la cumbia psicodélica amazónica sigue conquistando nuevas generaciones.