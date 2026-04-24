El Haragán y Cia, estrenan versión de ‘Juan el Descuartizado’ junto a José Andrëa ex Mago de Oz

‘Juan el Descuartizado’ es una de las piezas más conocidas del rock mexicano, fue compuesta por Luis Álvarez, líder y fundador de El Haragán y Cia. La canción fue lanzada en 1990 consolidándose como un pilar del género en el que refleja la realidad urbana de Ciudad de México.

Para el 2026, el Haragán y Cia decidió realizar un relanzamiento de esta canción junto a José Andrëa, exvocalista de Mago de Oz y su proyecto Kabrones. El tema integra bases de metal ibérico, en el que se incluye el uso de violín y chelo, además logran incorporar un sonido más fresco, pesado y poderoso.

En Lo Más Caracol, Luis Álvarez, líder El Haragán y Cia, contó cómo se dio esa colaboración, “el proceso creativo, fue interesante, aunque que la canción ya estaba, le dimos la opción a José Andrëa que escogiera y le encanto ‘Juan el Descuartizado’, por su explosividad. Empezamos a mejorarla con instrumentos nuevos y los ritmos de Kabrones”, afirma Luis.

La esencia narrativa de la canción permanece intacta, basándose en una historia real de un criminal en la Ciudad de México, la letra aún hace una critica y reflexión social. Luis, destacó que la labor del rock en español es “platicar las cosas que se viven y mostrar nuestra cultura al mundo”, lamentando que aun los problemas sociales que inspiraron a ‘Juan el Descuartizado’, continúan vigentes.

Dicho lanzamiento forma parte de la celebración de los 36 años de El Haragán y Cia, con una serie de colaboraciones que han incluido a artistas como Alex Lora, Andrea Echevrri (Aterciopelados), Los Pericos, entre otros. Además, la agrupación se prepara para un show el 17 de mayo en el Arena CDMX en México.