Historias de memoria y reconciliación en la Cinemateca de Bogotá con el ciclo “Que haiga paz”

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Cine

Comienza la séptima edición del Ciclo de Cine Comunitario “Que haiga paz”, organizado por el Instituto Distrital de las Artes, Idartes, a través de la Cinemateca de Bogotá. La edición de 2026 se realizará del 14 al 24 de mayo y tendrá actividades no solo en la sede principal de la carrera cuarta con calle 19, sino también en las cinematecas de El Tunal y Suba.

Luis Felipe Ragua, asesor de la Cinemateca Distrital, explicó en LO MÁS CARACOL que este ciclo cinematográfico reúne proyecciones y actividades académicas alrededor de temas como la memoria, el diálogo, la reconciliación y la verdad.

Este año, el ciclo “Que haiga paz” fue construido a partir de tres ejes temáticos:

Las cosmovisiones indígenas y las formas de habitar el territorio afectadas por el conflicto.

Crónicas del campo y la ruralidad.

Una mirada a la paz urbana y a las maneras en que se construye y tramita la paz en las ciudades.

Ragua confirmó que la programación reúne producciones de ficción, no ficción y documentales, tanto en formato de largometraje como de cortometraje.

Destacados

Entre los títulos destacados aparecen documentales como Andariega, que cuenta la historia de una mujer obligada a recorrer distintos cafetales buscando trabajo como recolectora mientras enfrenta sus propios conflictos personales.

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También está El perfecto culpable, una producción que aborda la historia detrás de un llamado “falso positivo”.

Otro de los trabajos que hace parte de la programación es La marcha del hambre, documental que revive la caminata de protesta realizada hace más de 50 años por maestros que partieron desde la Costa Caribe hacia Bogotá para exigir mejores condiciones para el sector educativo. Aunque al final llegaron cerca de 50 profesores, esa movilización marcó un antes y un después en la historia de la educación colombiana.

Presencia de Cataluña

El asesor de la Cinemateca también destacó una muestra internacional integrada por producciones provenientes de Cataluña, España, recientemente restauradas.

En la programación nacional sobresale Perros de niebla, una película que pone la mirada sobre las bandas criminales urbanas y la búsqueda de caminos hacia la paz.

La noche inaugural incluirá la proyección de dos cortometrajes documentales: Camilo Torres Restrepo, de Diego León Giraldo, e Introducción a Camilo, de Carlos Álvarez. Ambas piezas, realizadas entre las décadas de los 60 y 70, fueron restauradas y digitalizadas recientemente, por lo que volverán a exhibirse con una calidad técnica renovada.

Durante el ciclo, las actividades y proyecciones se desarrollarán entre la 1:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

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El Ministerio de Cultura

El ciclo también incluye una muestra nacional de cortometrajes protagonizada por experiencias de cine comunitario apoyadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través de la Dirección de Cine, Audiovisual y Medios Comunitarios. Parte de esos procesos creativos hacen parte actualmente de la exposición temporal Luces, cámara y comunidad, que se exhibe en el Museo Nacional.