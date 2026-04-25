Descenso Colombia 2026: así quedó el Cúcuta, luego de empatar como local ante Junior

Sigue su curso la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026-I, jornada en la que no solo se mantiene la disputa por clasificar a las finales del campeonato, sino también se aprieta la lucha por abonar terreno en la tabla del descenso.

Y es que, según el reglamento de DIMAYOR, los equipos involucrados en este tema deberán sumar lo máximo posible en la fase del todos contra todos, debido a que en las finales no se cuentan los puntos que puedan llegar a sumar. Así pues, clubes como Internacional de Bogotá o Deportivo Cali deberán ganar sí o sí sus venideros encuentros para clasificarse a los ocho y de paso quedar lejos de zona roja.

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Cúcuta Deportivo 1-1 Junior de Barranquilla

El duelo que abrió la lucha por el descenso en esta jornada 18 lo protagonizaron Cúcuta y Junior en el General Santander. Fue igualdad a un tanto, gracias a las anotaciones de Luis Fernando Muriel (32′) en el visitante y Luifer Hernández (37′) para el local.

Tabla del Descenso 2026 en Colombia

Pos. Equipo Promedio 20. Jaguares de Córdoba 0.82 19. Boyacá Chicó 0.87 18. Cúcuta Deportivo 0.88 17. Internacional de Bogotá 1.09 16. Alianza Valledupar 1.11 15. Deportivo Cali 1.11

Partidos relacionados al descenso en la fecha 18

Sábado 25 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Jaguares - 2 PM

Deportivo Cali vs. América de Cali -6:10 PM

Domingo 26 de abril

Llaneros vs. Alianza Valledupar - 6:10PM

Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó - 8:20 PM