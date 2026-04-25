Alfredo Arias tras el empate de Junior con Cúcuta: “Nos empataron rápido y no encontramos el juego”

Luego del empate 1-1 ante Cúcuta, el técnico Alfredo Arias y el jugador Yimmi Chará comparecieron en rueda de prensa para analizar un partido que dejó sensaciones encontradas en el conjunto barranquillero.

El entrenador uruguayo reconoció que el equipo no logró sostener la ventaja tras abrir el marcador:

“Nos empataron rápido… después ya no encontramos el juego que habíamos pensado o que habíamos planteado”, explicó Arias, señalando que el bajón futbolístico llegó justo después del gol del rival.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Liga colombiana: Así quedó con el empate entre Junior y Cúcuta

Por su parte, Yimmi Chará coincidió en el análisis y destacó las dificultades del compromiso:

“Lastimosamente nos empatan muy rápido y el equipo no logró identificar esos espacios que nos estaban dando”, afirmó el atacante, quien también resaltó la complejidad del escenario.

Arias, además, hizo énfasis en una jugada clave que pudo cambiar el rumbo del partido:

“Antes del empate de ellos tenemos el gol dentro del área chica prácticamente y no pudimos definir”, lamentó, dejando claro que la falta de eficacia fue determinante.

También le interesa: “Sao Paulo es el partido más importante del año”: Arias visualiza a Millonarios en Copa Sudamericana

El técnico también valoró el contexto del rival y las condiciones del terreno:

“Cúcuta es un rival complicado… hoy ese aguacero antes de empezar el partido puso aún más pesada la cancha”, indicó, resaltando que el entorno influyó en el desarrollo del juego.

En cuanto al funcionamiento colectivo, el estratega fue autocrítico:

“No estuvimos finos con la pelota, no estuvimos muy finos a la hora de defender, eso sí lo tenemos que mejorar”, aseguró.

Le puede interesar: Nairo Quintana recordó a Cristian Muñoz tras su triunfo en Asturias: “Un niño que tenía mucha vida”

Sobre el trámite del encuentro, Arias dejó una reflexión clara sobre el impacto del gol en lo emocional:

“El gol es el mejor táctico en el fútbol… a Cúcuta lo rescató rápido y a nosotros nos golpeó duro”, dijo.

De cara a lo que viene, el enfoque del equipo ya está puesto en el plano internacional. El entrenador confirmó la agenda inmediata:

“Mañana estamos viajando… el domingo para Lima y allá jugaríamos el martes. Hay que recuperar a los jugadores y ponerlos fuertes”.

Le interesará: Mainz vs. Bayern Múnich: Fecha y hora para ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

Además, Arias rechazó cualquier insinuación sobre sus gestos hacia el arbitraje durante el partido: “No tuve ninguna intención y jamás hubiese hecho eso”, aclaró. El entrenador también defendió su postura durante el juego, explicando que sus reclamos se debieron a jugadas puntuales: “Hubo otras faltas que creo que pudieron pitar a favor nuestro y no se pitaron”, concluyó.

Incluso añadió que se trató de una acción casual: “Yo me estaba rascando… puede que me haya rascado o no, pero nunca quise dar esa señal”, aclarando la polémica y defendiendo su comportamiento durante el encuentro.

Alfredo Arias respondió a un periodista. El técnico fue directo al señalar: “No hiciste pregunta. Diste tres opiniones… cuando me hagas una pregunta, sea una pregunta, no que vos des opinión”

Lea aquí también: Agenda deportiva fin de semana: Liga con clásico caleño, Lucho en Bayern, derbi de Italia y MotoGP

Chará, por su parte, también proyectó lo que será el reto en Copa Libertadores:

“La serie todavía está abierta, vamos a pelear hasta el final”, concluyó.

Junior suma un punto en condición de visitante, pero deja dudas en su rendimiento tras no poder sostener la ventaja. Ahora, el equipo deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío internacional.