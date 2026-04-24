Agenda deportiva fin de semana: Liga con clásico caleño, Lucho en Bayern, derbi de Italia y MotoGP / Colprensa

Llega el fin de semana y la agenda deportiva llega cargada de material. En Colombia se continúa disputando la jornada 18 con el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali; en Alemania, el Bayern Múnich de Luis Díaz estrena título liguero frente al Mainz; en Italia, llega el derbi entre AC Milan y Juventus en San Siro.

Pero no solo habrá acción en el fútbol, los fanáticos de la velocidad podrán disfrutar con el Gran Premio de España en el MotoGP, máxima categoría del motociclismo.

Viernes 24 de abril

Real Betis vs Real Madrid - 2 PM (DSports)

Platense vs San Lorenzo - 7:30 PM (TyC Sports)

Sábado 25 de abril

Mainz vs Bayern Múnich - 8:30 AM (ESPN)

Getafe vs FC Barcelona - 9:15 AM (ESPN 2)

Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid - 2 PM (DSports)

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional - 4 PM (Win+)

Deportivo Cali vs América - 6:20 PM (Win+)

Domingo 26 de abril

MotoGP, Gran Premio de España - 3:45 AM (ESPN 2)

AC Milan vs Juventus - 1:45 PM (ESPN)

Lunes 27 de abril