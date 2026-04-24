“Sao Paulo es el partido más importante del año”: Arias visualiza a Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios recuperó el aliento en la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer 2-0 al Deportes Tolima en el Estadio El Campín. Con anotaciones de David Mackalister Silva y Leonardo Castro, el azul vuelve a tener una chance de meterse a las finales del campeonato, siempre y cuando se vea beneficiado por resultados ajenos.

Precisamente sobre el resurgir del cuadro bogotano habló Jorge Arias en El VBAR. El zaguero central se mostró emocionado con el envión anímico que produjo el triunfo en la capital del país y señaló que dicho panorama los motiva para el duelo ante Sao Paulo en Copa Sudamericana.

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“Se pudo ganar nuevamente, se sacó el cero en la parte defensiva, adelante se crearon opciones y es un envión anímico para lo que viene. Está el partido de Sudamericana, porque es importante seguir sumando de a tres ante un rival que es el que nos trazamos a vencer. Claramente todos los rivales son difíciles, pero al ser un equipo brasilero la motivación da un plus más. Aprovechar ese envión”, expresó el futbolista de 33 años.

Y señaló que el próximo martes en El Campín se verá un equipo mucho más compacto bajo la línea de 4: “Hasta el momento, se puede decir que Sao Paulo es el partido más importante del año, así como antes fue el de Nacional. Cada vez van saliendo partidos muy importantes, porque así es el fútbol. Muy poco se entrenó la línea de 4 por la suma de minutos y partidos tan seguidos, entonces ahora tendremos un poco más de espacio para practicar, luego de la parte de recuperación, con más volumen y carga para lo que el profe quiera mostrar el día martes”.

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Millonarios enfrentará entonces a Sao Paulo en la tercera jornada de la Copa Sudamericana 2026, encuentro programado para el martes 28 de abril a partir de las 7:30 de la noche. En caso de imponerse en la capital del país, podría llegar a ser líder del Grupo C.

Más declaraciones de Jorge Arias

Cambio de la línea de 5 a la línea de 4: “El profe dijo que también se podia jugar con línea de 4, pero hace mucho no se hacía porque al principio con la línea de 5 se estaban dando los resultados. Ahora, con el transcurrir de los partidos se fue perdiendo ese engranaje que habíamos adquirido y después de mucho tiempo se volvió a probar la línea de 4... Cuando se equipararon las cargas y días de trabajo, solo se pudo trabajar un poco (la línea de 4), pero como ya es un sistema de juego conocido, creo que todo fluyó como se vio ante Tolima”.

Rumores de problemas internos en Millonarios: “Se demostró que a pesar de las redes sociales y de las personas que quieran dañar la confianza, el grupo mentalmente se encuentra fuerte y con confianza. El envión anímico (luego del partido ante Tolima) fue fundamental para seguir creyendo en nosotros. Lo de afuera no nos afecta, porque sabemos lo que tenemos. Pasa que cuando en el fútbol no se te dan los resultados, salen muchas especulaciones de gente que busca interacciones en sus redes. Toca buscar quién es el primero que monta esas cosas malintencionadas para formar mal ambiente”.