Nairo Quintana recordó a Cristian Muñoz tras su triunfo en Asturias: “Un niño que tenía mucha vida”

Nairo Quintana celebra su victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias / Twitter: @vueltasturias.

Nairo Quintana se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Asturias, tras quedarse con la victoria en la segunda etapa de la carrera. El ciclista boyacense no celebraba un triunfo desde la temporada 2022.

Nairo recordó a su compatriota Cristian Camilo Muñoz, ciclista del equipo Nu y quien falleció este mismo viernes, tras complicaciones médicas presentadas en un post-operatorio, luego del accidente sufrido el pasado sábado, durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

En la entrevista posterior a la victoria, Nairo se acordó una vez más de Muñoz: “Es verdaderamente triste. Esta mañana cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío”.

Y añadió: “Un niño que tenía muchísimo, muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país y es verdaderamente triste y lamentable. Mis condolencias para la familia, para el ciclismo, para el ciclismo colombiano, para su equipo, el patrocinador Nu, lamentando la situación profundamente y nos da mucha tristeza”.

El equipo Nu abandonó la competencia tras la triste partida de su compañero e informó sobre su muerte: “Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”.

Cuatro años sin victorias

Nairo Quintana no ganaba una etapa de una carrera desde el año 2022, temporada en que ganó una etapa del Tour de La Provence y una etapa del Tour de Los Alpes Marítimos, donde además fue campeón.