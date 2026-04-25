Mainz vs. Bayern Múnich: Fecha y hora para ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern Munich mantiene intacto su objetivo de firmar una temporada histórica y seguir en la pelea por el triplete. Tras consagrarse campeón de la Bundesliga por 35ª vez luego de su victoria 4-2 ante el Stuttgart, el equipo Bávaro vuelve a enfocarse en el torneo local sin perder de vista su próximo reto en la Champions League ante el Paris Saint-Germain.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany no quiere bajar la intensidad en este cierre de temporada. De hecho, si logra ganar los cuatro partidos restantes, podría igualar su propio récord de puntos en una campaña de Bundesliga (91), establecido en la temporada 2012/13, lo que reafirma el nivel dominante que ha mostrado a lo largo del año.

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Por su parte, el Mainz afronta este tramo final sin presión en la tabla, luego de quedar eliminado recientemente en los cuartos de final de la Conference League. Se encuentra en la zona media, su objetivo será cerrar de la mejor manera posible y escalar algunas posiciones.

Aun así, el Mainz llega con una dinámica positiva, habiendo perdido solo uno de sus últimos ocho partidos de liga, con tres victorias y cuatro empates, lo que lo convierte en un rival incómodo para un Bayern que no quiere relajarse pese a ya tener el título asegurado.

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Día, hora y cómo seguir el partido

La jornada 31 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se estará enfrentando al Mainz este sábado 25 de abril a partir de las 8:30 AM, hora colombiana. El minuto a minuto del juego podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.