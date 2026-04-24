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24 abr 2026 Actualizado 13:42

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Vulneración grave a educación: Defensoría por presencia de armados en escuelas de Nariño y Cauca

Grupo armado y logo Defensoría del Pueblo. Foto: Getty Images / Defensoría del Pueblo

Grupo armado y logo Defensoría del Pueblo. Foto: Getty Images / Defensoría del Pueblo

Grupo armado y logo Defensoría del Pueblo. Foto: Getty Images / Defensoría del Pueblo

Cristina Navarro

Ante la noticia que reveló Caracol Radio sobre la presencia de grupos armados en escuelas en Nariño y Cauca, la Defensoría del Pueblo aseguró que es una vulneración grave al derecho a la educación.

“Resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección delas comunidades, y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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