Tutelas para pedir protección del derecho a la salud aumentaron un 18% en Colombia

Bogotá

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que las tutelas para pedir la protección del derecho a la salud tuvieron un aumento cercano al 18% en Colombia. En 2025 se presentaron 312.500 tutelas.

Las tutelas pasaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025, lo que se traduce en un aumento cercano a 47.500 casos (17,92 %) y confirma la persistencia de barreras estructurales en el acceso efectivo a este derecho fundamental. Actualmente, las tutelas en salud equivalen al 34% del total de estas acciones jurídicas, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia.

“Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable. En este contexto, la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”. expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según información de la Corte Constitucional las cifras son una evidencia de que para los colombianos la tutela en muchos casos es el único recurso que tienen para acceder de manera oportuna a servicios y medicamentos en salud, principalmente.

Los diagnósticos que llevan a que las personas presenten tutelas

Las enfermedades del sistema circulatorio lideran las tutelas (12,2 %), les siguen las afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. La hipertensión es el diagnóstico más frecuente. También se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión. Las enfermedades de mayor complejidad como el cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa están sobrerrepresentadas en las tutelas. Además, el costo de estos casos es, en promedio, 20 % superior al de la atención general, lo cual refleja mayores barreras de acceso para condiciones de alta complejidad.

Este informe evidencia las fallas estructurales del sistema, asociadas a problemas de financiamiento, gestión, acceso y profundas desigualdades territoriales por lo que para la Defensoría del Pueblo es urgente una reforma al sistema de salud.