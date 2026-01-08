Alrededor de 34 mil libros vuelven a circular en las bibliotecas públicas de Medellín

Alrededor de 34 mil libros vuelven a estar en circulación en las bibliotecas públicas de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

En las estanterías de El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín se regresó un total de 33.795 libros vencidos, que vuelven a estar en circulación, disponibles en el catálogo de las diferentes sedes.

El servicio Libros sin Fronteras funciona en 10 Parques Biblioteca, 11 bibliotecas barriales, la Casa de la Literatura San Germán, la Biblioteca Pública Piloto, incluidas sus cuatro filiales, y el Museo Casa de la Memoria.

Los libros prestados y renovados permiten llevar un registro de los títulos más leídos por los ciudadanos y conocer las preferencias de los lectores. Gustavo Rúa, usuario del servicio, comentó al respecto: “Los libros son bienes públicos y por ello es necesario, insisto, en que entre más las personas podamos compartir, disfrutar y alegrarnos con ellos, pues mucho mejor será el avance de nuestra historia”.

Una colección a través de distintas plataformas

De acuerdo con el secretario de Cultura, Santiago Silva, El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cuenta con una colección de 842.095 libros físicos y 26.532 libros digitales y audiolibros en la biblioteca digital Libby, a la que, adicionalmente, se suman 72 títulos con temática conmemorativa al homenaje de los 350 años de Medellín.

Durante 2025, los tres libros más prestados fueron: El zumbido y el moscardón, Consultorio de ética periodística, los mejores casos, Vol. II, de Javier Darío Restrepo; La historia del sol y el cambio climático, de Manuel Vázquez Abeledo; y En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez.

Cabe destacar que, según los registros del sistema, los adultos, entre 29 y 59 años, son el rango etario que más accede al servicio de préstamo de libros, seguido por los adultos mayores de 60 años o más. En tercer lugar, los adolescentes (13 a 17 años) y, por último, los niños, niñas y primeras infancias.