Petro propone universidades enfocadas en producción regional en el Magdalena Medio

El presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de ampliar la educación superior en el Magdalena Medio, con énfasis en programas alineados con las necesidades productivas de la región. «...Hay que llenar el Magdalena Medio de universidades...», afirmó durante su intervención.

Según explicó Gustavo Petro, la formación académica debe enfocarse en áreas como agricultura, agroindustria, transporte férreo, agua y economía regional. «...Que se estudie (…) lo que necesitamos...», dijo, al señalar que la educación debe estar conectada con las dinámicas productivas del territorio.

El mandatario también indicó que el fortalecimiento de la educación pública en regiones como Boyacá busca evitar la migración de jóvenes hacia otras ciudades o países, promoviendo oportunidades locales de formación y empleo.