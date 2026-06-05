$313.164 mil millones transforman la infraestructura de educación superior incluida Boyacá

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Educación Nacional, continúa avanzando en la transformación de la infraestructura de educación superior pública en la Región Centro del país, integrada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima, con inversiones que superan los $313.164 mil millones y 21 proyectos que hoy se encuentran en ejecución, contratación, estructuración y estudios y diseños.

Las inversiones contemplan nuevas sedes, ambientes modulares, dotaciones, adecuaciones, estudios y diseños, así como proyectos de ampliación y fortalecimiento institucional que permitirán mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar la cobertura en la región.

Los proyectos que hoy avanzan en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima hacen parte de una visión de país que reconoce la educación superior pública como un derecho fundamental y como una herramienta para transformar vidas, fortalecer las economías regionales y generar desarrollo en los territorios.

La Agencia Nacional Inmobiliaria ANIM lidera 7 proyectos, por $82.752 millones, algunas de las intervenciones más representativas para ampliar rápidamente la capacidad instalada de las instituciones públicas de educación superior.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

Ambientes modulares de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede Valmaría, Bogotá, con una inversión superior a $12.560 millones y capacidad para 600 estudiantes.

Proyecto Multicampus Suba, en Bogotá, que integra esfuerzos de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central, con una inversión superior a $24.515 millones y capacidad cercana a 920 estudiantes.

Ambientes modulares para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Moniquirá, Boyacá, con una inversión estimada superior a $11.746 millones.

Ambientes modulares para la Universidad de Cundinamarca en Soacha, con una inversión superior a $11.677 millones.

Proyecto Multicampus Villeta, liderado por la Universidad Pedagógica Nacional, con una inversión estimada superior a $15.482 millones.

Estudios y diseños definitivos para la construcción de la nueva sede de la universidad de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, con una inversión de $3.319 millones

Estudios y Diseños para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá con una inversión estimada de $3.453 millones

Entre tanto, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) en la Región Centro acompaña 6 proyectos estratégicos de infraestructura educativa superior por valor de $92.415 que fortalecen las capacidades institucionales de universidades públicas y centros de formación en los territorios.

Estas iniciativas permitirán ampliar la cobertura educativa, fortalecer la permanencia estudiantil y mejorar las condiciones de acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes de la región.