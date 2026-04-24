Petro declara a Puerto Boyacá «capital de la reforma agraria»

El presidente Gustavo Petro declaró a Puerto Boyacá como la «capital de la reforma agraria« durante su intervención en el Magdalena Medio, en el marco de la entrega de tierras a campesinos. «...Aquí de Puerto Boyacá, capital de la reforma agraria...»”, afirmó Petro, al destacar el papel del municipio dentro de la política de redistribución de tierras impulsada por su gobierno.

Durante su discurso, Gustavo Petro informó que en la región se han entregado miles de hectáreas, incluyendo más de 5.000 en Puerto Boyacá, y que otras extensiones se encuentran en proceso de adjudicación. El mandatario explicó que estas tierras provienen, según sus palabras, de predios que estaban en manos del narcotráfico o en situación irregular.

«...Venimos a entregarle la tierra que fue de los narcos (…) al campesinado trabajador de Colombia...», señaló Gustavo Petro, quien insistió en que la reforma agraria busca fortalecer la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en zonas como el Magdalena Medio.