En Puerto Boyacá, Petro confirma exención del impuesto predial para el campesinado

Una nueva entrega de tierras realizó el Gobierno, esta vez en el departamento del Magdalena Medio y en cumplimiento de la reforma Agraria.

Se trató de 5300 hectáreas entregadas a 504 familias en Puerto Boyacá, que fueron oficializadas por el presidente Gustavo Petro junto a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Durante el acto de entrega, el presidente Petro realizó una intervención en la que anunció la exención del impuesto predial para el campesinado del país.

La noticia se la hizo con un llamado hacia el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y a los demás mandatarios de los departamentos donde se puede aplicar esta exención, que incluye también el pago del impuesto más alto para los hacendados de las tierras fértiles sin producir o con ganaderías extensivas en tierras fértiles.

¿De qué más habló el mandatario?

Durante la entrega de 5300 hectáreas a campesinos en Puerto Boyacá, el presidente Gustavo Petro cuestionó a los banqueros que celebraron el incremento en las tasas de interés del Banco de la República.

Se refirió también a los recientes señalamientos, y reconoció que sí se ha equivocado con nombramientos de varios de sus funcionarios. Esto en relación a las acusaciones de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez sobre movimientos al interior de la Casa de Nariño por el poder.