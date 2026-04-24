Nuevamente café La Morelia de Armenia recibió medalla de oro a nivel mundial por la calidad y sabor

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El café La Morelia está ubicado en vereda El Caimo de la ciudad y ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la medalla de oro al premio Monde Selection de Bruselas, Bélgica que se caracteriza por una evaluación global de los productos de consumo.

El coordinador administrativo de la empresa, Santiago Borrero dio a conocer que lograron la sexta medalla de otro por Monde Selection a calidad de su café gourmet.

"Primeramente es un logro que ya llevamos más de 8 años trabajando en él. Al inicio no eran buenos los resultados y ya después desde el 2021 en adelante solamente ha sido oro oro y oro y oro. Yo digo que eso es el resultadode la trazabilidad de un trabajo en equipo, de colocar pasión en lo que realmente se hace y cuidar cada proceso y detalle pues que tiene todo este mundo del café“, mencionó.

Recordó que desde el año 2021 reciben el reconocimiento internacional y además resaltó que obtuvieron la distinción del Diamond Trophy 2026 que es un trofeo que se otorga a los productos que han demostrado una calidad constante ganándose 3 medallas de oro consecutivas.

“Nosotros cada año debemos enviar seis muestras de café en la presentación de 250 g tostado. Los enviamos directamente a Bruselas, Bélgica, desde el mes de noviembre más o menos del año anterior y lo que se demora la evaluación son más o menos 3 meses en donde más de 80 expertos, enólogos, catadores, chefs van a ir probando el producto, digamos, por secciones, lo que hace la evaluación como un poco más balanceada, diría yo, es que en todos las 80 personas o los 80 jueces pertenecen a cualquier parte pues del mundo, europeo, China, canadiense estadounidenses, colombianos, brasileños y eso es lo que garantiza que el resultado final sea el testeo que a cualquier persona independientemente de su ubicación y sus gustos pues esté en la media de gusto para esas personas", mencionó.

Reconoció que su café se caracteriza por ser suave de lavado y de tener notas a panela, vainilla, caramelo y acidez jugosa a la naranja lo que genera todas las bondades para lograr estos importantes reconocimientos.

Invitó a la comunidad en general a que conozcan de primera mano el centro de experiencias del café La Morelia para que certifiquen y validen su calidad.