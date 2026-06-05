Este carro abandonado a las afueras del aeropuerto El Edén de Armenia provocó desinformación y falsa alarma. Foto: Cortesía Notitebaida

Armenia

Policía Quindío llamó la atención sobre desinformación por carro abandonado en aeropuerto El Edén

Una falsa alarma de bomba en inmediaciones del aeropuerto el Edén de Armenia por un carro abandonado generó susto, la Policía descartó e invito a no generar pánico sin confirmar la información.

Unidades de la Policía Nacional realizaron un procedimiento preventivo y de verificación sobre un vehículo que se encontraba estacionado en los alrededores de la terminal aérea, conforme a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Durante la actividad emplearon el binomio canino K9 dispuesto en las instalaciones del aeropuerto, el cual efectuó la respectiva inspección sin que se detectaran explosivos o elementos sospechosos que representaran riesgo para la seguridad ciudadana.

Cortesía Policía, Quindío

Indican desde la Policía, que teniendo en cuenta que el automotor se encontraba en estado de abandono, unidades de tránsito procedieron a su inmovilización de acuerdo con la normatividad vigente.

El Teniente coronel Jorge Armando Martínez - comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Quindío señaló “en ningún momento se confirmó la existencia de explosivos en el vehículo e invita a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de versiones que puedan generar alarma o desinformación.