Viernes 5 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Durante este puente festivo se realizarán cierres en vías nacionales del Quindío por un evento de ciclismo

Se trata del paso de la vuelta a Colombia femenina en bicicleta que generará cierres en la vía La Línea y en autopistas del Café este viernes y sábado.

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Precisamente la mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento informó que este viernes 5 de junio el cierre será en el importante corredor de la Línea entre Quindío y Tolima desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde.

El llamado dijo es tener paciencia o tomar la ruta alterna por Manizales -Alto de Letras- Ibagué

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Explicó que para el sábado 6 de junio el cierre está previsto en autopistas del Café en la vía entre Armenia- Pereira que será a partir de las 7 de la mañana y hasta después de las 11 de la mañana por lo que invitó a la comunidad a programar los desplazamientos con anticipación.

Manifestó que con motivo del desarrollo del evento deportivo y con el objetivo de garantizar la seguridad de los deportistas,

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Cierres en Armenia y autopistas del café. Mientras que el sábado 6 de junio la vuelta a Colombia femenina en bicicleta saldrá de la ciudad de Armenia rumbo a Santuario Risaralda

Por eso desde la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, informó a la ciudadanía que este sábado 6 de junio se implementarán cierres viales temporales en diferentes sectores de la ciudad, con motivo del paso de la Vuelta a Colombia Femenina de Ciclismo 2026 por el territorio municipal.

Más información Jueves 4 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Las vías que tendrán restricción vehicular por cierre parcial serán: carrera 19 No. 33 Norte 11, ordenador Vásquez Cobo, estación de servicio Oro Negro, autopista del Café y el corredor vial en sentido hacia Pereira.

Los cierres se realizarán entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., tiempo durante el cual las autoridades acompañarán el recorrido para garantizar la seguridad e integridad de las competidoras y de la comunidad en general.

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Como vías alternas, Setta recomendó a los conductores movilizarse por la calle 19 norte, la avenida Bolívar hasta el ordenador de Aborígenes y la avenida Centenario, con el fin de disminuir afectaciones en la movilidad durante el paso de la jornada deportiva.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a programar sus desplazamientos con anticipación, atender las recomendaciones de los agentes de tránsito y apoyar el desarrollo de esta competición nacional que llegará a la capital quindiana mostrando la ciudad como un punto de encuentro, donde se pueden realizar eventos deportivos de esta categoría.

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Hoy viernes 5 de junio se tendrá el desfile, la marcha carnaval, el cual tendrá como hora de salida las 9 de la mañana del Parque El Bosque.

Lo que se ha informado es que iniciará este recorrido hacia el Parque Valencia por la calle 19 llegarán hasta la carrera era 19 por la cual van a bajar hasta el sector de la Cejita y allí de la Glorieta donde está el vagón de la locomotora van a hacer una siembra de árbol y continuarán por la calle 26 hasta la carrera 14 por la cual se van a desplazar hasta la plaza de Bolívar.

Por lo tanto, desde la alcaldía hacen el llamado a las personas que van a transitar por esta zona a utilizar vías alternas para que no vayan a encontrar este evento que generará sin duda alguna congestión por las vías por donde se va a desarrollar. Aspiramos que antes del mediodía ya esté culminada esta actividad para que no nos genere ningún tropiezo en las horas pico en la ciudad.

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Una falsa alarma de bomba en inmediaciones del aeropuerto el Edén de Armenia por un carro abandonado generó susto, la Policía descartó e invito a no generar pánico sin confirmar la información.

unidades de la Policía Nacional realizaron un procedimiento preventivo y de verificación sobre un vehículo que se encontraba estacionado en los alrededores de la terminal aérea, conforme a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Durante la actividad se empleó el binomio canino K9 dispuesto en las instalaciones del aeropuerto, el cual efectuó la respectiva inspección sin que se detectaran explosivos o elementos sospechosos que representaran riesgo para la seguridad ciudadana.

teniendo en cuenta que el automotor se encontraba en estado de abandono, unidades de tránsito procedieron a su inmovilización de acuerdo con la normatividad vigente.

La Policía Nacional reitera que en ningún momento se confirmó la existencia de explosivos en el vehículo e invita a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de versiones que puedan generar alarma o desinformación.

Y es que a través de redes sociales circuló una información relacionada con un vehículo con explosivos en inmediaciones del aeropuerto internacional El Edén de #Armenia.

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En actividades policiales cotidianas, patrullas adscritas del al departamento de policía Quindío en la zona norte requieren a un ciudadano para hacer un procedimiento de registra y antecedentes. Ante la actividad policial el ciudadano se torna agresivo con los con los uniformados y agrede a uno de ellos.

Para tal efecto, las unidades policiales ponen a disposición autoridad competente al ciudadano por el delito de violencia contra servidor público.

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La iglesia católica en el Quindío rechazó grafitis realizados en edificaciones religiosas y solicitó avance de las investigaciones

A través de un comunicado la iglesia católica en el departamento informó sobre unos grafitis que fueron pintados en las paredes del santuario del Sagrado Corazón de Jesús en zona céntrica de Armenia y de la parroquia Maria Auxiliadora ubicada en el barrio El Paraíso de la ciudad.

El delegado de comunicaciones de la Diócesis de Armenia, Presbítero Luis Fernando Orozco manifestó que los hechos ocurrieron en la madrugada del martes 2 de junio donde se generaron los mensajes y dibujos sin una claridad aparente.

Enfatizó que este caso encendió las alarmas de la comunidad religiosa de la capital quindiana porque es la primera vez que este tipo de situaciones se registran en el departamento por eso espera avancen las respectivas investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Fue claro en que los espacios religiosos no pueden ser epicentro del irrespeto y vandalismo por eso es clave se brinde el control pertinente a estos hechos.

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En el Quindío denuncian a un hombre que se masturbaba frente a una vivienda donde se encontraba una menor de edad

La denuncia fue dada a conocer por la diputada Jessica Obando quien evidenció que el colectivo feminista Las Brujas expuso que un hombre fue captado mientras realizaba actos de masturbación frente a una vivienda ubicada en el barrio La Hacienda del municipio de La Tebaida.

La diputada rechazó este tipo de acciones que atentan contra la integridad puesto que en la vivienda donde se registraron los hechos se encontraba una menor de edad lo que genera mayor alerta para que este tipo de casos no sean normalizados por la sociedad y se tomen las acciones contundentes contra estas personas.

Dijo que los hechos de violencia contra las mujeres están disparados en el departamento por lo que es fundamental avanzar en las investigaciones sobre este aberrante caso.

Además, envío un llamado a los cuidadores de los menores de edad para que estén muy atentos puesto que siete de cada 10 mujeres en Colombia son víctimas de violencia sexual y de esas cuatro son menores.

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Un habitante de calle quedó atrapado en un soterrado en zona céntrica de Armenia

La inusual situación se presentó en la noche del miércoles 3 de junio en un soterrado dispuesto para la disposición de residuos en la plaza de Bolívar de la ciudad.

Precisamente la emergencia se registró cuando un habitante de calle quedó atrapado al interior del contenedor donde fue atendido de inmediato por los organismos de socorro que gracias a la intervención lograron rescatarlo.

Al respecto el coordinador de comunicaciones de Empresas Públicas de la ciudad, David Salazar dijo que en uno de los soterrados el hombre quedó atrapado, pero a tiempo llegaron los bomberos que atendieron la emergencia.

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Dijo que desde la entidad promueven una campaña para que no entreguen limosna a los habitantes de calle con el fin de que dispongan de los residuos ya que aumenta la problemática social.

Aseguró que han evidenciado a diferentes establecimientos de comercio alrededor de los soterrados como arrojan los residuos generando la proliferación de habitantes de calle y el riesgo de enfermedades.

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Agente interventor de la NUEVA EPS escuchará a prestadores del Quindío afectados por cartera con la entidad

Luego de una reunión virtual entre la Secretaría de Salud del Quindío, los prestadores públicos y privados de la red hospitalaria, organismos de control y el nuevo agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, fue posible acordar una visita del funcionario en compañía del vicepresidente Financiero de la entidad, para conocer de manera clara la cartera que adeuda la entidad en el departamento.

Gracias a la gestión adelantada por la Contraloría General de la Nación y con el apoyo del hospital San Juan de Dios, fue posible realizar el acercamiento para concretar la visita de los funcionarios nacionales para este sábado 6 de junio a partir de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, en un encuentro privado que tendrá el propósito de revisar y analizar la situación actual de cartera, flujo de recursos y compromisos relacionados con la prestación de servicios de salud en el departamento.

En el encuentro preliminar realizado virtualmente en las últimas horas, la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila, hizo un llamado al nuevo agente interventor para que se fijen fechas en las que se concrete el desembolso de recursos que permitan una atención óptima a todos los usuarios del Quindío, ante el riesgo de cierre de los servicios por las deudas que tiene la EPS con la red pública y privada.

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El programa de Agua y Saneamiento de la Secretaría de Salud activó acciones inmediatas de vigilancia a vertimientos irregulares en vereda de Salento

La Secretaría de Salud departamental atendió de manera inmediata un evento de salud pública ocurrido en la vereda Palestina del municipio de Salento, donde se presentó un vertimiento proveniente de una porcícola y una caballeriza hacia la bocatoma del acueducto veredal.

Ante la alerta de posible contaminación cruzada, el componente de Salud Ambiental y el programa de Agua y Saneamiento activaron de manera inmediata las acciones de vigilancia para proteger el agua potable de la zona.

Como primera medida, se estableció un cerco epidemiológico en la vereda y en las Instituciones Educativas, informando a la comunidad que el agua del acueducto veredal no debía ser consumida ni utilizada para actividades cotidianas, hasta realizarse estudios y tener previa autorización de uso.

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Así mismo, a través de jornadas educativas y de sensibilización, se indicó a estudiantes y padres de familia que únicamente debía consumirse agua proveniente de las Empresas Públicas del Quindío, la cual tiene un origen distinto y seguro para todos, mientras de manera paralela se realizaron recorridos por la bocatoma y el área del vertimiento, tomando muestras para su respectivo análisis en el Laboratorio de Salud Pública Departamental.

Actualmente, las acciones de seguimiento se enfocan en continuar con la sensibilización comunitaria sobre el cuidado y uso responsable del agua, dado que aún pueden existir riesgos por sedimentos subterráneos.

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Hoy en el Dia mundial del medio ambiente se llevará a cabo la décimo primera marcha carnaval Quindío en defensa de la vida, el agua y el territorio.

German Aristizabal uno de los promotores indicó “10 años de movilización, de pedagogía, de reflexión, de acción colectiva, de participación ciudadana, de generar sinergia entre arte y ciencia para sensibilizar a los seres humanos, de sostener y posicionar una discusión fundamental tal como lo es, la necesidad de trabajar en equipo por el equilibrio ambiental. 10 años de muchos aprendizajes, 10 años de muchas experiencias.

Sobre la agenda de la marcha indicó “Saldremos desde el Parque El Bosque, lugar emblemático de nuestra bella ciudad, desde las 9 de la mañana nos encontraremos tipo 9:30 estaremos saliendo en movilización hacia la plaza de Bolívar, lugar, donde tendremos un circuito pedagógico con estaciones temáticas relacionadas a temas fundamentales en el territorio Quindío”

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Temas como biodiversidad local y educación ambiental, historia y territorio, ordenamiento territorial y usos del suelo, participación ciudadana y control social, ecofeminismo, relación mujer naturaleza, soberanía alimentaria, alimentación consciente y agroecología, recreación y pedagogía infantil, arte para la vida y la defensa del territorio, entre otras eh estaciones que nos van a permitir interactuar, intercambiar, compartir, conversar, aprender, enseñar.

Desde las 9 de la mañana, la movilización en el Parque El Bosque, vamos llegando tipo 12:30 a la Plaza de Bolívar, donde de 1 a 2 de la tarde compartiremos un delicioso almuerzo comunitario que vamos a brindarle a todos los participantes. Por favor, traer recipiente, traer menaje para evitar hacer basuras. No podemos caer en esa lamentable contradicción.

De 2 de la tarde a 6 de la tarde realizaremos dicho circuito pedagógico con las estaciones anteriormente nombradas y también tendremos presentaciones artísticas.

El arte estará presente para amenizar, para sensibilizar, para conectar a los seres humanos que seguimos caminando este despertar de conciencia que le seguimos diciendo al mundo entero que el Quindío no se vende, que el Quindío se ama y se defiende, que la biodiversidad es nuestra verdadera riqueza, que el agua vale más, que la soberanía alimentaria es un componente fundamental de nuestro plan de vida, un plan de vida comunitario que sigue caminando y que tiene la intención y la propuesta de ordenar el territorio de una manera mucho más equilibrada, de una manera mucho más justa, más digna en amor y respeto por la naturaleza, indico German Aristizabal

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En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en articulación con la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío, realizará jornadas de siembra de árboles los días 4 y 5 de junio en los municipios de Armenia y Montenegro.

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La Alcaldía de Calarcá culminó con éxito una nueva jornada de la Llantatón, una iniciativa liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Infraestructura, Empresas Públicas de Calarcá EMCA y la Secretaría de Salud Departamental.

Durante la actividad se recorrieron puntos previamente identificados, incluyendo establecimientos dedicados al servicio de montallantas y espacios públicos donde estos residuos son dispuestos de manera inadecuada.

James Cadavid López, Coordinador del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), fueron retiradas cerca de 230 llantas, equivalentes a aproximadamente 10 toneladas de residuos que ahora serán entregadas a un gestor autorizado para su aprovechamiento y transformación en materiales como granulado para asfalto, baldosas y otros productos derivados.

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Nueva versión de ‘Circasia huele a café’ para promover la cultura cafetera en el Quindío

Este sábado 6 y domingo 7 de junio se vivirá la séptima versión de la feria en la plazoleta del mirador Alto de la Cruz del municipio que busca incentivar la cultura, el entretenimiento y la tradición del café, vale resaltar que los horarios serán entre las 10 de la mañana y 7 de la noche los dos días del puente festivo.

Inicialmente, el presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que año tras año se ha venido fortaleciendo el evento articulando esfuerzo con gremios y autoridades del departamento.

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Afirmó que es un evento familiar donde tendrán diferentes actividades con más de 50 expositores, 20 caficultores y el resto empresarios que impulsarán las diferentes marcas. Recordó que las anteriores versiones han sido muy exitosas donde crece la cultura cafetera y por eso lo clave del respaldo de la ciudadanía en esta nueva versión.

Asimismo, el director del comité de cafeteros del departamento José Martín Vásquez considera es un espacio para fortalecer los cafés especiales y que permitirá a los caficultores ofrecer los productos alrededor de impulsar el consumo de un buen café.

Por último, Cristian Aguirre es uno de los participantes del evento y resaltó que estarán vinculados con la experiencia de la tostión y catación durante el domingo 7 de junio desde las 10:30 a 11:30 de la mañana.

Reconoció que es evidente el auge de los cafés especiales y los caficultores que se interesan por vender marca donde es clave este tipo de espacios con el fin de visibilizarse. Además, dijo que se está evidenciando como los jóvenes se interesan por estos procesos lo que fortalece el relevo generacional de los cafeteros del departamento.

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Desde el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío – IDTQ, informa a la ciudadanía que hoy viernes 5 de junio, la atención al público se prestará en el siguiente horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., debido a la realización de una jornada institucional de inducción y reinducción dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad.

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La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que, entre hoy viernes 5 de junio y el 24 de junio, se llevará a cabo el pago correspondiente al quinto ciclo de transferencias monetarias.

Para este ciclo se presenta una modificación en el cronograma debido a la jornada electoral presidencial programada para el 21 de junio. Por esta razón, los desembolsos se realizarán inicialmente del 5 al 18 de junio, mientras que el proceso será suspendido durante el fin de semana de elecciones y se reanudará entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se finalizará la distribución de los recursos.

La dispersión de los incentivos estará a cargo de SuperGIROS y SuRed, operadores que cuentan con cobertura tanto en la zona urbana como rural. Asimismo, se recuerda a la comunidad que este trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

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170 estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo del Instituto Tecnológico de Calarcá culminaron con éxito el Seminario de Cultura del Buen Trato, una estrategia formativa orientada a promover la convivencia, el respeto, la empatía y la comunicación asertiva como herramientas fundamentales para la construcción de una mejor sociedad.

La iniciativa fue desarrollada por Comfenalco Quindío en articulación con la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío y benefició a jóvenes que, desde el mes de febrero de 2026, participaron en los encuentros pedagógicos.

La ceremonia de clausura se llevó a cabo este jueves 4 de junio en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Calarcá, donde los estudiantes recibieron su certificación y presentaron los trabajos desarrollados durante el seminario, evidenciando los aprendizajes adquiridos y su compromiso con la promoción de entornos más respetuosos e incluyentes.

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Hasta el domingo 7 de junio, las personas podrán disfrutar la Ruta del Cappuccino, una estrategia que promueve el consumo local de Cafés especiales y resalta las tiendas de café como epicentros turísticos. Este año participar 71 tiendas de Armenia, Circasia, Calarcá, Salento Filandia, Quimbaya, La Tebaida, Córdoba, Pijao, Génova.

Las tiendas participantes puede encontrarlas en tomateelquindío.com Habrá un premio de $1´000.000 para el consumidor que más tiendas de café visite incluyendo tiendas de la cordillera

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Como parte de la red académica que integra a las universidades del Eje Cafetero y Tolima, la Universidad del Quindío es sede del Seminario Regional de Ciencias Biomédicas, un encuentro que reúne durante dos días a docentes, investigadores y estudiantes de doctorado de los cuatro departamentos para compartir avances científicos, fortalecer la cooperación interinstitucional y promover investigaciones con impacto en la salud y el desarrollo regional.

El evento, que se desarrolla en el auditorio de Ciencias Agroindustriales de la alma mater, según Leonardo Padilla Sanabria, coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Uniquindío es un espacio académico, que congrega a las universidades Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas, la Universidad del Tolima y la UQ alrededor de los avances de las tesis doctorales que adelantan los estudiantes de la red, investigaciones que buscan responder a necesidades prioritarias del territorio.

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En deportes, La Alcaldía de Armenia y el Imdera hicieron el lanzamiento oficial del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia, con el líder Jairo Soto, certamen que reunirá a 18 equipos, 300 deportistas en las categorías 2012 y 2014.

Durante la jornada realizaron la entrega oficial de uniformes a los equipos participantes. La inauguración del torneo será mañana sábado 6 de junio en el estadio centenario de Armenia desde las 8 de la mañana.

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De otro lado, ocho deportistas representarán al Quindío en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje 2026, que se disputará del 7 al 14 de junio en Guarne, Antioquia. La delegación departamental estará encabezada por figuras como el campeón mundial Juan Diego Yepes, Giuliana Pantoja, Daniel Rodríguez y Miguel Arredondo, quienes buscarán consolidar al departamento entre las potencias nacionales de esta disciplina.

Para garantizar la participación del equipo quindiano, Indeportes Quindío destinó una inversión de $26,9 millones que cubre alimentación, hidratación, alojamiento, transporte e implementación especializada.