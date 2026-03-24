Ocañera recibe reconocimiento internacional en la industria fitness

Norte de Santander.

La empresaria Gigliola Aycardi, oriunda de Ocaña, fue reconocida a nivel internacional con el Woman Leader Award en honor a Julie Main, un galardón que destaca el coraje, la resiliencia y la capacidad de inspirar a otros en la industria del fitness.

El reconocimiento fue entregado en el marco del HFA Show (Health and Fitness Association), uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial, que reúne a miles de profesionales, líderes e innovadores de más de 80 países.

Aycardi es cofundadora de Bodytech, una de las cadenas de centros médicos deportivos más importantes de América Latina, con presencia en Colombia y expansión internacional.

Su liderazgo ha sido clave en la consolidación de la marca como referente en salud, bienestar y actividad física en la región.

La historia de la compañía inició como un proyecto académico junto a su socio Nicolás Loaiza, durante su etapa universitaria, y con los años se transformó en una organización que hoy impacta a miles de personas promoviendo estilos de vida saludables.

“Recibir este reconocimiento en un escenario global es profundamente significativo para mí. Es un recordatorio de que los sueños se construyen con trabajo, disciplina y propósito. Este logro no es solo mío, es de todo un equipo que ha creído en el poder del ejercicio para transformar vidas”, expresó Aycardi.

Este reconocimiento no solo resalta su trayectoria empresarial, sino que también pone en alto el nombre de Norte de Santander, al destacar a una mujer ocañera como referente internacional en la industria del bienestar.

A lo largo de su carrera, Aycardi ha sido galardonada en distintos escenarios por su liderazgo, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sector fitness en América Latina y una inspiración para nuevas generaciones de emprendedores.