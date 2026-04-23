Ideam ratifica la excelencia del laboratorio de calidad de Aguas de Cartagena / JOSE MANUEL PEDRAZA

El IDEAM ha otorgado un importante reconocimiento al Laboratorio de Calidad de Aguas de Aguas de Cartagena, al ampliar y modificar su acreditación hasta el año 2027 mediante la Resolución No. 0339 del 24 de marzo de 2026.

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Este logro refleja el alto nivel técnico y el compromiso del equipo humano del laboratorio, que superó rigurosos procesos de auditoría bajo la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025:2017. Como resultado, se alcanzó una ampliación del alcance acreditado, fortaleciendo así la capacidad analítica y la confiabilidad de los servicios prestados.

Detrás de este reconocimiento hay un trabajo constante enfocado en la excelencia: participación en ensayos de aptitud, verificación permanente de equipos, formación continua del personal y uso de materiales de referencia trazables. Estas acciones garantizan resultados precisos y confiables, fundamentales para la toma de decisiones ambientales en la ciudad.

Aguas de Cartagena exalta la disciplina, el rigor técnico y la ética profesional de su equipo de laboratorio, cuyo desempeño contribuye significativamente a la protección de la salud pública y el medio ambiente.