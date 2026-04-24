En el Quindío proyectan el clúster solar con la instalación de más de 6.000 paneles

Armenia

La empresa de energía del Quindío apunta a la generación de energía solar, proyectan el clúster solar con la instalación de más de 6 mil paneles solares

Se trata de la construcción del proyecto solar Ceilán, ubicado en la vereda Buenos Aires del municipio de Calarcá donde se instalarán más de 6.800 paneles solares, que permitirán generar 7,6 gigavatios hora al año la cual es energía suficiente para abastecer anualmente a más de 4.800 hogares.

El gerente de la Empresa de energía EDEQ, Fabio Salazar destacó que es un proyecto muy importante donde comenzarán la construcción el próximo lunes 27 de abril para lograr tener en funcionamiento la primera fase en el mes de diciembre y el año entrante en el mes de julio la segunda parte.

“Vamos a empezar la construcción el próximo lunes ya y esperamos tenerlo funcionando la primera parte de 2 megas en diciembre más tardar, el año entrante en junio, julio, la segunda parte. Es un proyecto muy grande, el más grande del departamento del Quindío y de ello del territorio aquí cercano y da una señal muy importante de lo que se debería hacer en este tema de energía y es construir ganjas solares para darle al Quindío el respaldo que necesita para su producción, su turismo y para todo los habitantes", mencionó.

Asimismo, resaltó que es el proyecto más grande del Eje Cafetero dando una señal importante en cuanto a construir granjas solares para dar al departamento el respaldo en producción, turismo y a todos los ciudadanos.

Explicó que la inversión estimada es de 18 mil millones de pesos, usa seis hectáreas de tierra, paneles de última tecnología que estarán los próximos 30 años generando energía limpia para el departamento.

Enfatizó que todo el proyecto apunta a dar respaldo al proceso de la entidad teniendo en cuenta que actualmente se depende de la energía que otros producen por eso es fundamental la generación.

“Ya hay una granja de 1 mega que se llama La Macana, pero esta suma cuatro más y hay proyectos caminando también para generar otras 20 más en el futuro. Eso lo que le va a dar al departamento es estabilidad en la red, posibilidad de que no dependamos de terceros, de que seamos nosotros mismos quienes seamos capaces de soportar nuestro sistema. Aún falta porque es un largo camino, pero eso es un arranque importante que le va a dar al departamento más tranquilidad. La estabilidad del sector donde queda la granja va a ser mucho más alta, la posibilidad de que la energía falle allí va a ser mucho más difícil", sostuvo.

Destacó que ya son 400 unidades de vivienda que cuentan con paneles solares en el departamento.